Redmi 13C 5G Özellikleri ve Lansman Tarihi Açıklandı

Redmi, 13C modelinin 5G varyantını tanıtmak için hazırlanıyor. Redmi 13C 5G'nin tüm özelliklerine göz atalım. 4G destekli modelde Helio G85 yonga setini kullanan Redmi, 5G modeli için MediaTek Dimensity 6100+'ı doğruladı. Depolama tarafında 256 GB'lık tek seçenek sunacak olan Redmi 13C 5G, 3C verilerine göre 10W hızlı şarj desteği ile gelecek. Redmi 13C 4G ise 6,74 inç büyüklüğünde LCD ekranla geliyor ve MediaTek Helio G85 işlemciye sahip. Lansman tarihi ise henüz açıklanmadı.

Redmi, 13C modelinin 5G varyantını tanıtmak için hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay bazı sızıntılarla karşımıza çıkan Redmi 13C 5G, şimdi lansman öncesi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Gelin Redmi 13C 5G'nin tüm özelliklerine göz atalım.

Redmi 13C 5G, Dimensity 6100+ yonga seti ile geliyor!

4G destekli modelde Helio G85 yonga setini kullanan Redmi, 5G modeli için MediaTek Dimensity 6100+'ı doğruladı. Bu işlemci ile 5G desteğine kavuşan cihaz, 8 GB RAM belleği ile performans tarafında orta segment yeterliliği sunacak.

Depolama tarafında 256 GB'lık tek seçenek sunacak olan Redmi 13C 5G, 3C verilerine göre 10W hızlı şarj desteği ile gelecek. Batarya ise muhtemelen 4G'li model ile aynı kalacak. Redmi 13C 5G ile 4G arasında işlemci ve batarya dışında herhangi bir fark yok. 13C 5G,'nin diğer tüm özellikleri 4G'li model ile aynı. Peki Redmi 13C 4G'nin özelikleri neler? Gelin bakalım.

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6,74 inç büyüklüğünde LCD ekranla gelen Redmi 13C 4G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G85'ten alan cihaz 4, 6 ve 8 GB RAM bellek seçenekleri ile geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

Arka tarafında 50 Megapiksel + 2 Megapiksel lenslerden oluşan kamera grubunu taşıyan Redmi 13C 4G, ön tarafta 8 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışan cihaz, 5000 mAh'lik pili kasanın içerisinde taşıyor. 18W hızlı şarj desteğine sahip bu pil, USB-C ile doluyor.

Redmi 13C 4G özellikleri