Redmi 12C lansman tarihi ve resmi görselleri ortaya çıktı!

Redmi ailesine uygun fiyatlı bir model daha ekleniyor. Redmi 12C isimli akıllı telefon, giriş-orta segmente hitap edecek. Cihazın fiziksel hali ve tanıtım tarihi internete sızdırıldı. Xiaomi hayranları ise sosyal medyada dolaşan fotoğraflar ile resmi çıkışı beklemeye başladı. İşte Redmi 12C hakkında bildiğimiz her şey.

Redmi 12C, 26 Şubat'ta MWC 2023'te duyurulacak

Sızan görüntülerden Redmi 12C'nin şık ve modern bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Kamera çıkıntısı, parmak izi sensörüyle birleştirilmiş olmasıyla Redmi Note 10'a oldukça benziyor. Redmi logosu ise kamera çıkıntısının etrafındaki vurgulu alana yerleştirilmiş. Arka panelde ayrıca zikzaklı desen dikkat çekiyor.

Butonların konumu, sağ taraftaki çerçevede bulunan güç ve ses kontrolleri ile diğer tüm Xiaomi akıllı telefonlarınkine benzer. Tasarım çığır açıcı olmasa da, şık ve muhtemelen çoğu Xiaomi kullanıcısının hoşuna gidecek.

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Cihazın teknik özellikleri hakkında ne yazık ki çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak Çin'deki model ile aynı olursa 6,71 inç HD+ ekrana yer vereceğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesi telefon, dört renk ve üç bellek konfigürasyonu (4GB/64GB, 4GB/128GB ve 6GB/128GB) ile satışa çıkacak.

Xiaomi'nin temel ilkelerinden biri, telefonlarını uygun fiyatla sunmaktır. Redmi 12C'nin sızdırılan fotoğraflarından yola çıkarak farklı olmayacağını varsayabiliriz. Cihazın tasarımı ve özellikleri, diğer Xiaomi akıllı telefonlarıyla benzer ve muhtemelen rekabetçi bir fiyatla sunulacak.

Halihazırda Çin'de erişilebilir olan Redmi 12C'nin global lansmanı ise 26 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2023 fuarında yapılacak. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek fuarda bir dizi Xiaomi ürününün görücüye çıkması bekleniyor.

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