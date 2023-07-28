Redmi 12 5G Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi, Helio G88 SoC'den güç alan Redmi 12 4G'nin 5G versiyonunu tanıtacak. Cihazın özellikleri arasında 50MP kamera, 8GB RAM ve 5.000 mAh pil bulunuyor. Tanıtım tarihi ise 1 Ağustos olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, Helio G88 SoC'den güç alan Redmi 12 4G'yi piyasaya sürdü. Bununla birlikte cihazın 5G versiyonunun da piyasaya sürüleceği belliydi. Yine geçtiğimiz günlerde bu cihaz 23076RN4BI model numarasıyla Geekbench'te listelendi. Şimdi Redmi 12 5G cihazının tanıtılacağı tarih ve bazı özellikleri belli oldu. İşte detaylar…

Redmi 12 5G nasıl olacak?

Redmi, Redmi 12 5G'nin teknik özellik sayfasını ayrıntılı olarak açıklamasa da akıllı telefonun 50MP ana kamera, 8GB RAM, 256GB depolama ve 5.000 mAh pil dahil olmak üzere bazı temel özelliklerini doğruladı. Redmi 12 5G, Kristal Cam tasarımıyla gelecek. Artık görmeye alışkın olduğumuz cihazın ortasında bulunan gömülü bir kamera ile gelecek.

The wait is over, #XiaomiFans! Witness the global debut of #Redmi12 5G in India on 1st August 23'! Join the #5GRevolution as we reshape connectivity and unleash a new era of possibilities! Get notified: https://t.co/1HRlU9XHr3 pic.twitter.com/A93H2ujXqh — Redmi India (@RedmiIndia) July 27, 2023

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Geekbench skorunda ise cihazın Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ile geleceği ortaya çıktı. Redmi 12 5G modeli, Full HD Plus çözünürlüğe sahip, 6.79 inç LCD ekran ile tanıtılacak. Ekranın 90Hz tazeleme hızına ve 550 nit parlaklık ile karşımıza çıkacağını belirtelim. Kullanıcılar isterse microSD kart desteği sayesinde depolamayı artırabilecek.

Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Segmentte rekabeti artıracağı öne sürülen modelin ise tanıtım tarihi içinde bulunduğumuz yılın 1 Ağustos tarihi olarak belirlendi. Yani çok bir zaman kalmadı. Lansman ise Hindistan'da gerçekleştirilecek.

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Redmi 12 5G özellikleri

1 Ağustos'ta tanıtılacak Redmi 12 5G'nin özelliklerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz: