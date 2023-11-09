Redington, ikinci çeyrekte yüzde 17 gelir artışı sağladı

Hindistan merkezli Redington, ikinci çeyrekte toplam küresel gelirini yıllık bazda yüzde 17 artırdığını açıkladı.

Hindistan merkezli Teknoloji çözümleri sağlayıcısı Redington, 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, bulut, mobilite, teknoloji ve uç nokta çözümleri olmak üzere tüm işletme segmentlerinde sektöre kıyasla güçlü bir performans sergilediğini açıkladı. Hindistan, Orta Doğu Afrika Bölgesi ve Türkiye olmak üzere tüm coğrafyalarda güçlü büyüme sağlamak için dünya genelinde ekonomik ve jeopolitik konulardan kaynaklanan pazar belirsizliklerinden başarılı bir şekilde faydalanıldığı bildirildi.

Şirket ikinci çeyrekte toplam küresel gelirini yıllık bazda yüzde 17 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 oranında artırdı.

Grubun CEO'su V S Hariharan, "Redington'ın bu çeyrekteki büyümesi ve başarısı sağlam ve çok yönlü stratejimiz sayesinde gerçekleşti. Stratejik satıcı ortaklıkları, yeni ürün lansmanları ve doğrudan perakendeye satış, kurumsal segment için teknoloji çözümleri, yeni ortaya çıkan tüketici kategorileri için pazara açılma odaklı girişimler gibi Redington-led girişimler aracılığıyla büyüme fırsatlarından yararlandık. Bulut işletmesi, tüketime ve ilgili bulut hizmetlerine olan talebin etkisiyle yıllık bazda yüzde 25 oranında büyümeye devam etti" dedi. - İSTANBUL