Redfall çıkış tarihi açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Xbox- Bethesda sunumunda yeni birçok oyun için oynanış görüntüleri paylaşılırken, yakın zamanda çıkması beklenen Redfall için tam çıkış tarihi verildi. Uzun zamandır beklenen oyun, daha önce Dishonered serisi ve Deathloop gibi sevilen oyunları geliştiren Arkane Studios tarafından yapılıyor.

Redfall çıkış tarihi belli oldu: 2 Mayıs

PC ve Xbox Series S/X için çıkışını gerçekleştirecek olan Redfall, 2 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacak. Çıkışını yaptığı ilk günden itibaren tıpkı diğer Xbox oyunları gibi Game Pass kütüphanesine eklenecek. FPS oyunlarında deneyimli olan Arkane Studios, genellikle farklı tarzları bir araya getirerek yaptığı oyunlarla biliniyor.

Redfall, vampirler tarafından işgal edilmiş bir şehri kurtarmaya çalıştığımız FPS aksiyon oyunudur. 4 kişilik Co-op ve tek oyunculu seçenekleri barındıran yapım, teması ve co-op seçeneği ile efsane oyun Left 4 Dead'i andırıyor. Aksiyon ve gizlilik ögelerinin ön planda olacağı oyunda, aşırı büyük olmasa da açık dünya bulunuyor.

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Genel olarak oynanışında Ubisoft oyunlarına benzer bir şekilde bölge bölge vampir temizliği yapabiliyoruz. Ayrıca yapımın 11 dakikalık oynanış videosunda hikaye dışında bazı yan görevler de gördük. Farklı yapıdaki karakter ile birlikte oynanışımızı farklı hale getirebiliyoruz. Ek olarak oyunda bulunan bazı bossları yenerek haritamızı genişletebiliyoruz.

Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redfall başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.