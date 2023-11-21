Red Magic 9 Pro Antutu Puanıyla Rekor Kırdı

Amiral gemisi akıllı telefon modelleri için en önemli performans kriterlerinden biri de Antutu puanları. Bu anlamda Red Magic 9 Pro Antutu puanı ile rekorun yeni sahibi oldu. Böylece tahtını MediaTek Dimensity 9300 işlemcisine kaptıran Snapdragon 8 Gen 3, liderliği geri aldı. İşte Nubia Red Magic 9 Pro ve aldığı Antutu puanı.

Amiral gemisi akıllı telefon modelleri için en önemli performans kriterlerinden biri de Antutu puanları. Bu anlamda Red Magic 9 Pro Antutu puanı ile rekorun yeni sahibi oldu. Böylece tahtını MediaTek Dimensity 9300 işlemcisine kaptıran Snapdragon 8 Gen 3, liderliği geri aldı. İşte Nubia Red Magic 9 Pro ve aldığı Antutu puanı.

Red Magic 9 Pro Antutu puanı ile 2 milyon barajını geçen ikinci model oldu

ZTE'nin alt markası olan ve oyun telefonları ile adını bildiğimiz Nubia, Red Magic 9 Pro ile Antutu'da puan rekoru kırdı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi kullanan ilk telefonlardan biri olan model 23 Kasım'da yani iki gün sonra karşımıza çıkacak.

Daha önce Oppo Find X7 modeli Dimensity 9300 işlemcisi ile 2 milyon 270 bin 677 puan aldı. Bu puanla Antutu puanı listesinde ilk defa 2 milyon barajı geçilmiş oldu. Daha önce Snapdragon 8 Gen 3 kullanan test modelleri ise 2 milyon sınırının hemen altında kalıyordu.

Nubia Red Magic 9 Pro puanı ise 2 milyon 290 bin 773 seviyesinde. Fark ettiğiniz gibi oldukça az bir farkla Red Magic 9 Pro zirveye oturdu. Tabii ki burada oyun telefonlarının hem soğutma avantajları hem de yüksek RAM ile daha yüksek puan alması normal. Ancak arada bu kadar az fark olması Dimensity 9300 işlemcisinin performans farkını ortaya koyuyor.

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Bildiğiniz gibi işlemci 4 adet yüksek performanslı Cortex-X4 çekirdeğine sahip. Diğer dört çekirdek ise performans odaklı Cortex-A720. Bu anlamda işlemci düşük seviyeli işlemlerde kullanılan çekirdek yapısına yer vermiyor.

Nubia Red Magic 9 Pro özellikleri

Antutu rekoru kıran Red Magic 9 Pro özellikleri de yakın zamanda karşımıza çıktı. Red Magic Pro 9, Snapdragon 8 Gen 3 işelmecisi yer alacak. Qualcomm geçtiğimiz ay tanıtılan yeni yongası için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Akıllı telefonda 1/1.57 sensör boyutuna sahip ve OIS destekli 50 Megapiksel Samsung GN5 ana kamera yer alacak. Dahası, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens de cihazda mevcut olacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı Red Magic UI arayüzüyle çıkacak cihazın ekran altı selfie kamerasına sahip olması beklentiler arasında.