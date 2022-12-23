Red Magic 8 Pro için geri sayım: Modelin özellikleri açıklanıyor!

Akıllı telefon dünyasına önemli modeller kazandıran ZTE Nubia, 2022'nin son günlerinde oyun odaklı bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımına yönelik paylaşım yapan şirket, yavaş yavaş modelin bazı özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor.

Red Magic 8 Pro, 6.000 mAh batarya ve 165W hızlı şarj ile geliyor

ZTE Nubia, Red Magic 8 Pro modelini 16 Aralık'ta piyasaya sürmeyi hedefliyordu. Planlamalar tutmayınca cihazın 26 Aralık'ta geleceği belirtildi. Şirket, bugün yaptığı paylaşımla akıllı telefonun 6.000 mAh bataryaya ve 165W hızlı şarja sahip olacağını açıkladı. Bununla birlikte modelin 15 dakikadan az bir sürede şarj olacağı belirtiliyor.

Şirket, iki gün önce ilk paylaşımı yaparak modelin tasarımını gözler önüne sermişti. Red Magic 8 Pro tasarımına baktığımızda şirketin dik açılı bir kenar tercih ettiğini görüyoruz. Arka panelde üçlü kamera dizilimi alt alta dizilmiş şekilde yer alıyor. Ön kısımda özçekim kamerası için bir çentik bulunmuyor. Bu durum modellerin selefi gibi ekran altı kameraya sahip olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Red Magic 8 Pro, iki farklı versiyona sahip olacak. Red Magic 8 Pro modelinin yanında resmi olmasa da Pro+ modeli bulunması bekleniyor. Telefonun donanım kısmına baktığımız zaman ise Qualcomm'un 4nm üretim sürecinden geçen yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'nin kullanıldığını görüyoruz. Böylece model, Snapdragon 8 Gen 2 kullanan ilk oyun odaklı akıllı telefon olacak.

228 gram ağırlığındaki ZTE Nubia telefonu, 163,98 mm x 76,35 mm x 8,9 mm boyutlarına sahip olacak. 16GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunan telefon, kutudan günümüzdeki en güncel Android sürümü olan Android 13 ile çıkacak.