Dünyanın en popüler oyunlarından Red Dead Redemption, 2010 yılında konsol platformu için piyasaya sürüldü. Günümüzde eskisi kadar olmasa da halen bir popülerliği olan oyunun Remastered versiyonu, Rockstar Games'in web sitesinde görüntülendi. İşte ayrıntılar!

Red Dead Redemption Remastered geliyor!

En iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Red Dead Redemption, 1911 yılının Vahşi Batı'sında, ABD ile Meksika sınırında geçiyor. Oyuncular olarak eski bir kanun kaçağı olan John Marston karakterini canlandırıyoruz. Oyunda, Marston'ın eski çete üyelerini yakalamak için verdiği mücadele anlatılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rockstar Games'in Red Dead Redemption için Remastered versiyonu geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu söylentinin dayanağı ise Güney Kore'nin Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi (GRAC) web sitesinde 2010 yılında çıkış yapandan farklı bir Red Dead Redemption listelenmesiydi.

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Oyuncuları heyecanlandıran bu haberin ardından bugün ise Rockstar Games, resmi web sitesindeki Oyunlar sayfasında bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikle birlikte mevcut olarak gösterimi yapılan Red Dead Redemption oyunu için yeni bir logo eklendi. Ayrıca RDR1RSP şeklinde bir kod adı da eklendi.

RDR1RSP kod adının ilk üç harfinin Red Dead Redemption'ı, sonrasında gelen "R" harfinin ise "Remastered" kelimesini ifade ettiği düşünülüyor. Web sitede yapılan bu değişiklik ve kod adı, RDR Remastered geleceği iddialarını güçlendirdi.

Şu anda mevcut olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarda oynanabilir olan Red Dead Redemption, Remastered versiyonu ile birlikte PC platformuna da çıkış yapabilir. Tabii tam tersi olma ihtimali de yok değil.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir söylenti, oyunun Ağustos 2023'te duyurulacağı yönünde. Red Dead Redemption Remastered, Rockstar Games'in uzun bir süredir geliştirdiği Grand Theft Auto (GTA) 6 için gecikmeye neden olabilir. Yakın zamanda 2 milyar dolar bütçe ayrıldığı sızan oyun, bir süre daha geliştirilme aşamasında kalacak gibi görünüyor.

Öte yandan Rockstar Games, 2021 yılında Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ı içeren Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition paketini satışa sundu. Ancak şirket, hatalar nedeniyle oyuncular tarafından eleştirilerin odağı oldu. Rockstar Games'in bundan ders alıp almadığını ise RDR Remastered ile birlikte göreceğiz.

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