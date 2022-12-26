Recep İvedik 7, Disney Plus'a yaradı!

Şahan Gökbakar, üç yıl aranın ardından popüler Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 7'yi Disney+'ta yayınladı. Aynı zamanda serinin önceki filmleri de Netflix'ten Disney Plus'a geçiş yaptı. Yani Şahan Gökbakar, serinin tüm haklarını Disney Plus'a verdi. Bugün Birsen Altuntaş tarafından kaleme alınan habere göre Recep İvedik 7, rekor kırarak Disney Plus'a yüklü miktarda abone getirdi.

Recep İvedik 7, Disney Plus'a 1 milyonun üzerinde abone getirdi

Uzun süre aradan sonra çıkan ve sinema yerine Disney+'ta yayınlanan Recep İvedik 7, tam anlamıyla rekor kırdı. Recep İvedik 7, yayınladığı günden beri Disney Plus'a 1 milyon üzerine abone getirdi. İzlenme rekorları kıran fakat henüz verileri paylaşılmayan film, 9 Aralık tarihinde yayınlandı.

Kısa sürede büyük başarı gösteren Recep İvedik 7'nin, ilerleyen günlerde Disney Plus'a daha fazla abone getirmesi ve izlenmesi bekleniyor. Şahan Gökbakar, serinin bu filmini, sinema yerine platformda yayınlayarak daha fazla kişiye ulaşmasını hedeflediğini açıklamıştı.

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Recep İvedik 7, serinin önceki filmlerine göre tema olarak biraz daha toplumsal konuları esas alıyor. Betonlaşmanın karşısında doğa sevgisini ele alan yapım, bu yönüyle de birçok kişi tarafından olumlu olarak eleştirildi.

Öte yandan Recep İvedik 7'nin bu rekor başarısı üzerine devam niteliğinde olacak Recep İvedik 8 ve 9 için de görüşmelere başladığı yine Birsen Altuntaş tarafından kaleme alındı. Şahan Gökbakar ek olarak şu an bir dizi de kaleme alıyor. 2013 yılında kendisinin ve Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı Celal ile Ceren konseptinde olacak dizinin adı "Erdal ile Ceren" olacak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Recep İvedik serisini seviyor musunuz ve serinin son filmini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.