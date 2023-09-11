Realme V50 Tanıtıldı: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme V50, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Dairesel kamera adası ve yüksek performansıyla beğeni toplayan V50, bu ay içerisinde tanıtılacak.

Realme yeni akıllı telefonu Realme V50'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız Realme V50, bugün birçok özelliği, tasarımı ve muhtemel lansman tarihi ile karşımıza çıktı.

Realme V50 dairesel kamera adası ile geliyor!

Realme orta segmente hitap eden yeni modeli için geri sayımı başlattı. Bugün TENAA'da RMX3781 ve RMX3783 model numaraları ile görülen cihaz, iddialara göre Realme V50'nin ta kendisi. Bir süre önce IMEI veri tabanında görülen cihaz, şimdi tasarımı ve bazı özellikleri ile karşımızda.

Görsellere baktığımızda ön tarafta bilindik bir görüntüye yer veren Realme, arka tarafta diğer modellerinden ayrılan bir tasarıma gitmiş. Dairesel kamera adası tasarımı ile gelen Realme V50, lansman renklerini kuşandığında şık bir görünüme sahip olacak gibi duruyor. Bu kamera adasının içerisinde iki adet sensör yerleştiren Realme, 13 Megapiksel + 2 Megapiksel kamera kurulumu ile gelecek.

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Ön tarafında 6,72 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla gelecek olan cihaz, bu ekranda 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik selfie kamerasına yer veren V50, kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya barındıracak. Sızıntılara göre gücünü MediaTek Dimensity 6100+'dan alan V50, bu işlemcinin yanında 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçeneği sunacak. Depolama tarafında da 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak.

Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sistemi ile çalıştıran V50, toplam 190 gram ağırlığında ve 7,89 mm kalınlığında olacak. Cihazın lansmanı ise bu ay içerisinde gerçekleşecek. Siz Realme V50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.