Realme Pad X Tablet Yakında Piyasada Yerini Alacak! - Haberler

Realme, iki bütçe dostu tabletin piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin ana amacı, tablet alanındaki varlığını göstermek olduğu söyleniyor.

Realme Pad ve Realme Pad Mini, şirketin tablet alanındaki ilk ürünleridir. Ancak şirket şimdi, 5G özellikli ve üst düzey özelliklerle donatılmış iki Realme tableti daha geliştirme aşamasında olduğu bildirdi.

Yaklaşan Realme tabletlerinden biri Realme Pad X olarak adlandırılacak. Marka çok geçmeden yeni üst düzey tabletinin lansman tarihini açıkladı.

Realme Pad X, 24 Mart'ta piyasaya sürülecek. En son amiral gemisi Realme tablet, küresel pazarda resmi çıkışını yapmadan önce ilk olarak Çin'de duyurulacak.

Realme Pad X Tabletlerin Beklenen Özellikleri

Realme Pad X tablet serisinin piyasaya birinci sınıf bir Android tablet serisi olarak gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre, Realme Pad X serisi iki modelle piyasaya çıkacak. Biri Realme Pad X 5G, diğeri ise standart bir 4G modeli olabilir. Şirketin tabletleri, hem 5G hemde 4G olarak piyasaya sürmesindeki amacı, global olarak 5G teknolojisine geçmeyen ülkelerde büyük satış rakamları tutturmaktır.

Söylentilere göre henüz işlemci ve yapılandırma ayrıntılarını açıklamadı. Ancak şirket, yonga setini ve diğer ayrıntıları resmi teaserlar aracılığıyla duyurdu.

Teaserlara göre, Realme Pad X ayrıca premium tabletlerin ilişkilendirildiği bir kalem desteği ile gelecek.

Bu özellik ile Realme Pad X, yakın zamanda duyurulan Xiaomi Pad 5 ve Samsung Galaxy Tab S8'i alacak.

Realme Pad X serisi, 2.5K çözünürlüğü destekleyecek üst düzey bir ekran paneline de işaret etti. Realme'nin yaklaşmakta olan Realme Pad X 5G'de AMOLED veya LCD panel kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Ancak sızıntılar tarafından cihaz 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Görüntüler, Realme tablette tek bir arka kamera olacağını gösteriyor. Bilgiye göre, kameranın yapay zeka tarafından yönlendirileceğini gösteriyor.

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