Realme Note 1 Modeli Yakında Piyasaya Sürülecek

Realme bugün sosyal medya aracılığıyla yeni Note serisini duyurdu. Şimdiye kadar sayı serisi ile yüksek satış rakamları elde etmeyi başaran şirket, görünüşe göre yakında yeni Realme Note 1 modelini piyasaya sürecek.

108 Megapiksel kameralı Realme Note 1 geliyor!

Realme son yıllarda C, GT ve sayı serisi ile fiyat-performans odaklı modelleri pazara sundu. Ürün tasarımları ile de insanların beğenisini toplayan şirket, şimdi birçok markanın da kullandığı "Note" isimli yeni bir seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hem de bu ay içerisinde.

Realme, bugün X'te yeni Note serisini duyurdu. Ancak sızıntılar daha fazlasını bizlere sunuyor. Ortaya çıkan verilere göre Ocak 2024'te karşımıza çıkacak olan Realme Note 1, 108 Megapiksel ana kamerası ile Note serisinin segmentini herkese bildirecek. İddialara göre ön tarafında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyacak olan cihaz, ekranın altında parmak izi sensörü de taşıyacak.

Vivo'dan kağıt kadar ince katlanabilir telefon geliyor!

6,67 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek olan Realme Note 1, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Dimensity 7050 yonga setinden alacak olan cihaz, 5000 mAh'lik bir pili ve 67W hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. 108 Megapiksellik ana kameranın yanında 8 ve 2 Megapiksel olarak şekillenen iki kamera daha barındıracak olan cihaz, görünüşe göre Realme 11 Pro'nun alternatifi olacak.

Note ismi birçok markada olduğu gibi artık Realme modelleri arasında da görülecek. Tabi fiyat-performans tarafında marka yine elinden geleni ardına koymayacaktır. Bakalım Realme Note 1 ne kadar fiyatla satışa sunulacak?

İlk Realme Note'un muhtemel özellikleri!

Ekran: 6,67 inç, 120Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj desteği

Ön kamera: 16 Megapiksel

Arka kamera: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel