Realme Narzo 60x: Özellikleri ve Fiyatı

Realme, uygun fiyatlı yeni modeli Narzo 60x'i tanıttı. MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 6,72 inç LCD ekran, 50 MP ana kamera ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan Narzo 60x, 155-180 Dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Realme, Temmuz ayında tanıttığı Narzo 60 ailesine bir yeni model daha ekledi. Bugün tüm özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkan Realme Narzo 60x, uygun fiyatıyla orta segmentin hakkını veriyor. İşte Narzo 60x'in tüm özellikleri.

Narzo 60x 50 Megapiksel ana kamerayla geliyor!

Realme'nin uygun fiyatlı yeni modeli Realme Narzo 60x 5G bugün tanıtıldı. Lansmanda kendisini gösteren Narzo 60x, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100+ yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 4 GB ve 6 GB RAM bellekler ile destekleyen Narzo 60x, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor.

Ön tarafta 6,72 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan Realme Narzo 60x, bu ekranda 120Hz yenileme hızı, 680 nit parlaklık ve Full HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın hemen üzerinde 8 Megapiksellik ön kamerasını barındıran cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameraya ise 2 Megapiksellik bir derinlik sensörü eşlik ediyor.

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Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sistemi ile çalışan Narzo 60x, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alıyor. Bu pil için 33W hızlı şarj desteği de sunan Narzo 60x, 29 dakika gibi bir sürede yüzde 50 şarja ulaşıyor. Ek olarak cihazın yan tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de bulunuyor.

Gelelim fiyata. Realme orta segmente hitap eden Narzo 60x'i iki farklı versiyonla piyasaya sürüyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen ilk versiyon 155 Dolar fiyat etiketine sahip. 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip ikinci versiyon ise 180 Dolar fiyat etiketine sahip.

Realme Narzo 60x özellikleri!