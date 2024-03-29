Üye Girişi
Haberler

Realme Modelleri İçin Android 15 Güncellemesi Yakında Geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, uzun süredir beklenen Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmen paylaştı. Böylece Android 15 versiyonu için de ilk adımın atılmış olduğunu söyleyebiliriz. İşletim sisteminin aktif olmadan önceki ilk aşaması olan geliştirici ön izlemesi, henüz tüm özellikleri barındırmasa da bizlere yakında sunulacak güncelleme ile alakalı önemli bilgiler veriyor. Ayrıca birçok Realme kullanıcısı da bu güncellemeyi alıp almayacağını büyük bir merakla beklemekte. İşte Android 15 alacak Realme modelleri…

Realme için Android 15 güncellemesi yakında geliyor!

Son günlerde Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 14'ten sonra gelecek olan yeni işletim sistemi güncellemesi, kişisel gizliliği ve kullanıcı güvenliğini ön plana alarak telefon sahiplerini önemli ölçüde koruyacak.

Bununla birlikte Realme tarafından verilecek olan Android 15 güncellemesi birtakım yeni özelliğe de sahip olacak. Örneğin son dönemde getirilen yapay zekalı yeniliklerin Android 15 güncellemesi ile birçok farklı cihaz için sunulması bekleniyor.

Realme'nin gizemli telefonu için geri sayım! Tasarımı ortaya çıktı

Realme'nin ne zaman yeni güncellemenin beta testlerine başlayacağı kesin olarak açıklanmasa da, Google'ın bilinen resmi takvimine göre Android 15 çalışmaları temmuz ayında sona bulacak. Bu tarihin ardından Realme'nin de beta sürümleriyle karşımıza çıkmaya başlayacağı düşünülüyor. Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, firmanın yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.

Android 15 alacak Realme modelleri

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 11 (5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme 11x

Realme GT2

Realme GT2 Pro

Realme GT3 (240W)

Realme Narzo 60x

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme'nin uygulamaya koyduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Google Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Seçim propaganda yasakları ne zaman başlıyor? Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi? 29-30 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı? Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı? Ateş Kuşları 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Ateş Kuşları yeni ölüm izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni bölüm izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title