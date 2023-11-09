Realme GT5 Pro: Yüksek Donanıma Sahip Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

Hızla yükselen akıllı telefon dünyasında son dönemi nispeten durağan geçiren Realme, yeteneklerini konuşturduğu bir cihazla gelmeye hazırlanıyor. Şirket, yüksek donanıma sahip yeni akıllı telefonu için tanıtım afişleri yayınladı. Realme GT5 Pro, 5.400 mAh batarya ve 240W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Hızla yükselen akıllı telefon dünyasında son dönemi nispeten durağan geçiren Realme, yeteneklerini konuşturduğu bir cihazla gelmeye hazırlanıyor. Şirket, yüksek donanıma sahip yeni akıllı telefonu için tanıtım afişleri yayınladı.

Realme GT5 Pro, 5.400 mAh batarya ve 240W hızlı şarj desteğine sahip olacak

Realme, ağustos ayının son günlerinde Realme GT5 modelini tanıttı. Cihaz kısa sürede satış rekorları kırdı. Şirket, bu başarıyı katlamak için kolları sıvadı. Seriye daha güçlü bir oyuncu eklemek için son hazırlıklar tamamlandı. Realme GT5 Pro modeliyle ilgili ilk afişler yayınlandı.

Yayınlanan tanıtım afişine baktığımızda selefine göre batarya tarafında iyileştirmeler görüyoruz. Ağustos ayında tanıtılan modelin bataryası 5240 mAh değerindeydi. Realme GT5 Pro, 5.400 mAh ile gelecek. Ek olarak modelde 240W hızlı şarj desteği yer alacak.

Snapdragon 8 Gen 3'lü Realme GT 5 Pro'nun bir özelliği resmen doğrulandı!

Daha önce de resmi paylaşımlar gerçekleştirildi. Bunlara baktığımızda işlemci koltuğunda Android dünyasının en güçlü isimlerinden Snapdragon 8 Gen 3'ün yer alacağını ve Realme modelinin 3000nit tepe parlaklığa sahip olacağı açıklandı.

Sızıntı bilgilere bakarsak 6,78 inç (2780 x 1264 piksel) 1,5K kavisli AMOLED ekrana sahip olacağını görüyoruz. Arka paneldeki yuvarlak kamera adasında 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunması bekleniyor. Sony Lytia LYT808 sensöre, Omnivision OV08D10 ultra geniş sensöre ve 2,7X optik yakınlaştırmalı IMX890 telefoto kameraya sahip olacak.