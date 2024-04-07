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Realme GT Neo 6 SE Özellikleri Ortaya Çıktı

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Son yıllarda akıllı telefon pazarında daha çok duyulmaya başlanan Realme, bu başarısını sürdürebilmek için yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürecek. Bu cihaz hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak yine önemli detaylar ortaya çıktı. İşte beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri…

Beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri

Kısa süre sızan yeni bilgilere göre Realme GT Neo 6 SE, 6.78 inç boyutunda LTPO OLED ekranla gelecek. 1264 x 2780 piksel çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte yandan cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak.

Bu yonga seti; bir adet 2.8 GHz hızında Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz hızında Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz hızında Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 çekirdekten oluşuyor.

f/2.5 diyafram aralığına sahip 16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek Realme GT Neo 6 SE modelinin arka kasasında ise iki kamera bizleri karşılayacak. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.

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Akıllı telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 üzerinde çalışacak. Son olarak 100W hızlı şarjdan beslenen 5500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de son gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen Realme GT Neo 6 SE özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.78 inç – LTPO OLED

1264 x 2780 piksel çözünürlük

144 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)Ön Kamera16 Megapiksel, f/2.5Arka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraBatarya5500 mAhŞarj Hızı100Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Realme UI 5.0

Realme GT Neo 6 SE modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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