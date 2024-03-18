Realme GT Neo 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, çok yakında GT Neo 6'yı piyasaya sürecek. Markanın yeni telefonunun fiyat performans odaklı olması beklenirken, özelliklerde oyunlarda kullanıcıları bir hayli memnun edecek özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Peki model tam olarak neler sunacak? İşte Realme GT Neo 6 özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Realme GT Neo 6 AnTuTu puanı, özellikleri ve çıkış tarihi

Realme GT Neo 6 tanıtım öncesi RMX3851 model numarasıyla AnTuTu veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefon yapılan testlerden 1 milyon 846 bin 775 puan almayı başardı. Bununla birlikte cihazın bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan doğrulanmış oldu.

Realme GT Neo 6, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Şu an için yonga setiyle ilgili resmi bir detay olmasa da mevcut amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sızıntılara göre işlemci; bir adet 3,01 GHz yüksek performans, dört adet 2,61 GHz performans ve üç adet 1,84 GHz verimlilik çekirdeğine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

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Realme GT Neo 6'nın geçmişte sızdırılan teknik özelliklerine gelecek olursak; 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED panelle gelmesi bekleniyor. Cihazın 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla birlikte satışla çıkması söz konusu. Ayrıca OIS destekli 50 Megapiksel ana kameraya sahip olması ve 100W şarj hızlarını destekleyeceği söyleniyor. Son olarak cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkacağı iddia ediliyor.