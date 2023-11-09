Realme GT Neo 6'nın Fiyatı Belli Oldu

Realme cephesinde amiral gemisi GT Neo 6 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun fiyatı 275 dolar olarak açıklandı ve amiral gemilerine uygun fiyatlı bir rakip olması bekleniyor.

Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarına devam eden Realme cephesinde amiral gemisi GT Neo 6 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun önümüzdeki aylarda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor ve özellikleriyle amiral gemilerine uygun fiyatlı bir rakip olacağı ifade ediliyor. Son ortaya çıkan raporlar akıllı telefonun fiyat etiketini gözler önüne seriyor.

Realme GT Neo 6 ne kadardan satılacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen TechGoing, yaklaşan Realme GT Neo 6 modelinin fiyatını paylaştı. Buna göre akıllı telefon 275 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da kendisini amiral gemisi modellerine dişli bir rakip haline getirecek.

Akıllı telefonda geçen yıl tanıtılan amiral gemisi yongası Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazın işlemcisi haricindeki teknik özellikleri henüz belli değil. Ancak güç aldığı yonga setini göz önünde bulundurursak tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte 2024 yılının ilk çeyreğinde kullanıcıların beğenisine sunulacağı söyleniyor. Son olarak Çinli üreticinin bir diğer telefonu Realme GT 5 Pro'nun da bu ay içerisinde vitrine çıkacağını belirtelim.

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