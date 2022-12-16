Realme GT Neo 5 tasarımı ortaya çıktı

Realme, kurulduğu seneden iki yıl sonra yani 2020 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteriyor. Firma, Realme GT Neo 5 modelini yakın zamanda tanıtmak için kullanıyor. Bu telefon, Realme GT Neo 3 modelinin halefi konumunda olacak. Peki Realme GT Neo 5 tasarımı nasıl olacak ve belli olan teknik özellikleri neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Realme GT Neo 5, sade tasarımıyla öne çıkıyor

Akıllı telefon pazarının ünlü analisti OnLeak, Realme GT Neo 5 tasarım görüntülerini paylaştı. Akıllı telefonun, arka panelinde yer alan siyah dikdörtgendeki iki adet kamera adası dikkat çekiyor. Görüntüler baz alındığında kameraların birinde tek sensör, diğerinde ise iki sensör yer alıyor.

Paylaşılanlar içinde akıllı telefonun ön panelinin bulunduğu herhangi bir görsel ise bulunmuyor. Beyaz renkteki modelin başka renk seçenekleriyle de pazara girmesi bekleniyor. Realme GT Neo 5 için tasarım dışında ek olarak birçok teknik özellik de belli oldu.

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Realme GT Neo 5 için işlemci yönünden Snapdragon 8+ Gen 1 ve MediaTek Dimensity 8200 varyantlarıyla gelecek. 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8+ Gen 1, 3.0 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X2, 2.5 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.79 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. 4 nm üretim sürecine sahip MediaTek Dimensity 8200 ise bir adet 3.1 GHz hızında Cortex-A78, üç adet 3.0 GHz hızında Cortex-78 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip.

Akıllı telefon, 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak. Kamera bakımından ise 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik kamerasıyla gelecek. Ön tarafında da bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunacak.

Batarya yönünden ise Realme GT Neo 5, yine işlemcilerine göre iki farklı seçenekle gelecek. Akıllı telefonun Snapdragon versiyonunda 240W hızlı şarj desteği ve 4.600 mAh batarya, diğerinde ise 150W hızlı şarj teknolojisi ve 5.000 mAh batarya olacak.

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