Dünyanın en hızlı şarj olan telefonu olma ünvanını koruyan Realme GT Neo 5 kutu açılımı videosunda, ürünün kutusundan neler çıkıyor?

Realme GT Neo 5 240W, Çin pazarı için 9 Şubat'ta tanıtıldı. Satışta olan telefonlar arasında en yüksek hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, makyajlanarak Realme GT3 adıyla MWC 2023'te küresel pazar için de tanıtıldı. MWC 2023'te Xiaomi tarafından gösterilen bir başka hızlı şarj teknolojisi olan 300W, henüz prototip aşamasında olduğu için, Dünyanın en hızlı şarj olan telefonu olma ünvanını koruyan Realme GT Neo 5 kutu açılımı videosunda, ürünün kutusundan neler çıkıyor, birlikte bakacağız.

Realme GT Neo 5 kutu açılımı!

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Realme GT Neo 5, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacak. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcide 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında çalışan dört tane Cortex- A510 çekirdek bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 730 mevcut.

6.7 inç ekran ile tanıtılan model, 144Hz tazeleme hızı sunacak. AMOLED panel ile piyasaya sürülen cihazın ekran çözünürlüğünün 1.5K olduğunu belirmekte fayda var.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera kullanılacak. Ek olarak cihazın ön tarafında da bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Realme GT Neo 5 teknik özellikleri

Ekran: 6.74 inçlik 2772×1240 piksel T7+ AMOLED ekran

İşlemci Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti

Bellek: 8 GB LPDDR5 RAM

Depolama: 128, 256 GB UFS 3.1 depolama

Arka kamera: 50MP Sony IMX890 OIS ana sensör

Ön kamera: 16MP ön kamera

Batarya: 4600mAh, 240W