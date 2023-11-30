Realme GT 5 Pro: Yüksek Özelliklere Sahip Uygun Fiyatlı Model

Realme'nin yeni modeli GT 5 Pro için fiyat, özellikler ve tasarım hakkında bilgiler ortaya çıktı. GT 5 Pro, yüksek özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Lansman tarihi yaklaşan cihaz, 500 Dolar'dan daha ucuza satılacak. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 24 GB RAM, 100W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan GT 5 Pro, Android 14 işletim sistemiyle çalışacak.

Realme'nin yüksek özelliklere sahip yeni modeli GT 5 Pro için yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Realme gerçek bir fiyat-performans modeli ortaya koymayı amaçlıyor. İşte uygun fiyatlı, 24 GB RAM'li ve 100W hızlı şarjlı GT 5 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Realme GT 5 Pro, 500 Dolar'dan daha ucuza satılacak!

Realme GT 5 Pro için lansman tarihi belli. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan GT 5 Pro, görünüşe göre yüksek özellikleri ile göz dolduracak. Ancak fiyat tarafında da üzmeyecek. Bugün gelen sızıntılar GT 5 Pro'nun her detayını ortaya döküyor. Sızıntılara göre GT 5 Pro 500 Dolar'dan daha ucuza satılacak. Hatta tahminlere göre o fiyat 490 Dolar olacak. Peki bu fiyatın karşılığında neler sunacak? Gelin inceleyelim.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan Realme GT 5 Pro, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçeneği sunacak. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere her seçeneği sunan cihaz, 5400 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu batarya ise 100W kablolu hızlı şarj desteği, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

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Arka tarafında 50 + 50 + 8 Megapiksel olarak şekillenen arka kamera grubuna sahip olan GT 5 Pro, Android 14 ile çalışıyor. Ekranın boyutu ise şimdilik bilinmiyor. Ancak 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı GT 5 Pro ile birlikte geliyor.

GT 5 Pro için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta cihaz tanıtıldıktan sonra yine GT 5 Pro'nun tüm bilgilerini aktarıyor olacağız. Siz GT 5 Pro'nun fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.