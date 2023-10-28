Realme GT 5 Pro'nun teknik özellikleri TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Telefon, yüksek çözünürlüklü ekran, güçlü işlemci, geniş depolama alanı ve çoklu kamera kurulumu gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Lansman tarihi henüz belli olmasa da, cihazın 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Akıllı telefon işindeki pazar payının artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, Realme GT 5 Pro için geri sayıma geçti. Telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıktı ve bu nedenle nasıl bir performans sunacağına dair fazla soru işareti yok. Son ortaya çıkan bir rapor ürünle ilgili tüm ayrıntıları ortaya koyuyor.

Realme GT 5 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Yaklaşan Realme GT 5 Pro, RMX3888 model numarasıyla TENAA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun bilinmeyen özelliklerini gözler önüne sererken, kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor.

Akıllı telefon; 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan kavisli AMOLED bir panelle gelecek. Cihazda metal bir orta çerçeve kullanılacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

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Akıllı telefonda yer alacak işlemci dün tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Firma yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Üründe 8/12/16 GB RAM, 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanının yanı sıra 5.400 mAh pil mevcut olacak. Öte yandan bataryası 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Realme GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Sensörlerin çözünürlükleri ise 50 + 50 + 8 Megapiksel şeklinde olacak. Cihazın lansman tarihiyse şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında vitrine çıkacak. Android 14 tabanlı Realme UI 5'i çalıştıracak cihazın 546 dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

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