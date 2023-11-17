Realme GT 5 Pro Performans Testinde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründeki seçenekler günden güne artıyor. Bunlara çok yakında Realme'nin yeni GT 5 Pro modeli de eklenecek. Cihazın ne zaman vitrine çıkacağı şimdilik bilinmezken, son raporlar bu ay bitmeden piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Realme GT 5 Pro son olarak performans testinde ortaya çıktı.

Realme GT 5 Pro Geekbench puanı ortaya çıktı

Realme GT 5 Pro RMX3888 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 1.229 ve çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 699 puan aldı. Bununla birlikte telefonun bazı kritik özellikleri belli oldu.

Akıllı telefonda yer alacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Firma yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Ürün Geekbench veri tabanında 16 GB RAM'le listelendi. Ancak geçmiş raporlar üründe 8 ve 12 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğinin daha olacağını gösteriyor. Bununla birlikte 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanının yanı sıra 5.400 mAh pil mevcut olacak. Öte yandan bataryası 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Sensörlerin çözünürlükleri ise 50 + 50 + 8 Megapiksel şeklinde olacak. Android 14 tabanlı Realme UI 5'i çalıştıracak cihazın 546 dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

Cihazın 1.5K çözünürlüklü 144 Hz tazeleme hızı sunan BOE tarafından üretilen kavisli AMOLED bir panelle gelmesi bekleniyor. Modelde metal bir orta çerçeve yer alacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Aynı zamanda ekranda 10 bit renk desteği mevcut olacak.

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