Realme GT 5 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme GT 5 Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefon, 100W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.400 mAh'lik bir pille gelecek. Ayrıca arka kamera kurulumunda Sony IMX9 serisi birincil kamera ve OmniVision OV64B periskop telefoto kamera yer alacak.

Akıllı telefon sektöründeki çalışmalarını sürdüren Realme cephesinde teknik özellikleriyle ve tasarımıyla amiral gemilerine rakip olacak GT 5 serisi için geri sayım resmen başladı. Modellerin bu ay tanıtılması beklenirken, kısa bir süre önce serinin Pro modeliyle ilgili yeni teknik detaylar ortaya çıktı.

Realme GT 5 Pro neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan Realme GT 5 Pro modelinin bazı teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon, 100W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 5.400 mAh'lik bir pille gelecek. Bunun yanı sıra model UFCS şarj standardını destekleyecek.

Realme GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Öte yandan 2K çözünürlüklü yüksek yenileme hızları sunan kavisli bir panel bizleri karşılayacak.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni yonga seti, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

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