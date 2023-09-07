Realme GT 5 Pro'nun Teknik Özellikleri Belli Oldu

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, GT 5 Pro modelinin teknik özelliklerini açıkladı. Cihaz, 2K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızına sahip kavisli OLED bir panele, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine, 24 GB RAM'e ve 1 TB depolama alanına sahip olacak.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payının artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, çok yakında Realme GT 5 Pro modelini vitrine çıkarmak geri sayıma geçti. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı ve bu nedenle nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda birçok soru işareti var. Ancak bu durum kısa bir süre önce değişti. Zira Realme GT 5 Pro modelinin teknik özellikleri belli oldu.

Realme GT 5 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre yaklaşan Realme GT 5 Pro, 2K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan kavisli OLED bir panelle gelecek. Cihazda metal bir orta çerçeve kullanılacak ve toza ve suya karşı dayanıklı olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün lansman tarihini Ekim 2023 olarak belirlenmiş durumda. Yeni yonga seti, şirketin her yıl düzenlenen Snapdragon Zirvesi'nde kendisini gösterecek. Hawaii'nin Maui kentinde gerçekleştirilmesi hedeflenen etinlik 24-26 Ekim tarihlerinde kapısını açacak.

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Yeni işlemci tanıtım tarihinin yanı sıra performansıyla da şaşırtacak gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre önemli bir performans yükseltmesi kazanacak olan işlemci 3.7GHz hıza sahip Cortex-X4 çekirdeğe ev sahipliği yapacak. İşlemcinin çekirdek mimarisinde de değişikliklerin olması bekleniyor.

Üründe 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve 5.400 mAh pil mevcut olacak. Öte yandan bataryası 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

Realme GT 5 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir Sony IMX9 serisi birincil kamera ve bir OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor. Cihazın lansman tarihiyse şimdilik belli değil.

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