Realme GT 5 Pro'nun Sızdırılan Özellikleri ve Tasarımı

Realme GT 5 Pro'nun sızdırılan özelliklerine ve tasarımına yakından bakalım. GT 5 Pro, dairesel kamera tasarımı ile gelebilir ve alt modelinden tasarım olarak ayrılacak.

Realme bu yıl yeni modeli GT 5 ile karşımıza çıktı. Serinin üst modeli GT 5 Pro ise tanıtımını bekliyor. Ancak görünüşe göre bazı farklılıklar var. Gelin Realme GT 5 Pro'nun sızdırılan özelliklerine ve tasarımına yakından bakalım.

Realme GT 5 Pro dairesel kamera tasarımı ile gelebilir!

Realme yeni amiral gemisi modeli Realme GT 5 Pro'yu yakında tanıtacak. Qualcomm'un yeni işlemcisi ile birlikte çalışacak olan GT 5 Pro, yüksek özellikleri ile göz dolduracak. Ancak tasarım tarafında alt modeli GT 5'i takip etmeyecek diyebiliriz.

Bildiğiniz üzere Realme GT 5'in arka kamera grubu dikdörtgen şeklinde. Ancak sızıntılar GT 5 Pro'nun bu tasarımı kullanmayacağını, dairesel bir kamera grubu tasarımına sahip olacağını söylüyor. Hatta iddialara göre üstte bıraktığımız görsel GT 5 Pro'nun muhtemel tasarımı olabilir. Buna ek olarak deri bir tasarım ile geleceği söylenilen Realme GT 5 Pro, görünüşe göre alt modelinden tasarım tarafında da ayrılacak. Ancak GT 5'in tasarımının bu beklenen tasarımdan daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz.

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Öte yandan Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak olan Realme GT 5 Pro, kasanın içerisinde 5400 mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu pil için 100W kablolu hızlı şarj desteği sunacak olan GT 5 Pro, yine kasanın içerisinde dev bir soğutuya yer verecek.

Ön tarafta 2K çözünürlüklü kavisli bir ekran taşıyacak olan GT 5 Pro'nun nasıl bir selfie kamerasına sahip olacağı bilinmiyor. Ancak arka kamera grubuna 50 Megapiksellik OIS'li Sony IMX966 sensörün öncülük edeceği gelen bilgiler arasında. Bu kameranın yanında ise 64 Megapiksellik bir telefoto kamera ve ek bir ultra geniş açılı kamera yer alacak.