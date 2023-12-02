Realme GT 5 Pro Lansman Görüntüleri Paylaşıldı

Realme yeni amiral gemisi modeli GT 5 Pro'nun lansman görüntülerini paylaştı. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan GT 5 Pro, deri tasarımı ile çok şık gözüküyor. Gelin GT 5 Pro'nun tasarımına ve özelliklerine yakından bakalım.

Realme GT 5 Pro 7 Aralık'ta geliyor!

Geçtiğimiz günlerde fiyatı, özellikleri ve lansman tarihi ile karşımıza çıkan Realme GT 5 Pro, şimdi son hali ile karşımızda. Bugün cihazın lansman görüntülerin paylaşan şirket, GT 5 Pro'nun deri tasarımını tanıttı. Oldukça güzel bir renge sahip olan deri kapaklı Realme GT 5 Pro, dairesel kamera adası ile geliyor.

Kamera adasının etrafına deri ile renk uyumuna sahip metal bir halka yerleştiren Realme, bu kısmı dairesel bir platforma dönüştürmüş. Kamera grubu içerisinde dört adet kamera taşıyan GT 5 Pro, sızıntılara göre 50 Megapiksel ana kamera ile geliyor. Dördüncü kamera hakkında herhangi bir sızıntı olmasa da diğer iki kameranın 50 Megapiksel ve 8 Megapiksellik lensler olduğu biliniyor. Ayrıca cihazın yan tarafında iPhone 15 Pro modellerinden tanıtığımız titanyum alaşımlı bir malzeme kullanıldığı bildiriliyor.

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Tasarım konusunda söylenecek hiçbir söz bırakmayan Realme, iddialara göre özellik kısmında da üst segment özellikleri taşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan GT 5 Pro, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile pazara giriş yapıyor. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere birçok seçenek sunan cihaz, 5400 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu batarya ise 100W kablolu hızlı şarj desteği, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Ek olarak cihaz ekran tarafında 1,5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı gibi özellikler de vaat ediyor.

7 Aralık tarihinde gerçekleşecek lansmanla gözler önüne çıkacak olan Realme GT 5 Pro için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım Realme, yeni amiral gemisi modeli için gerçekten 490 Dolar mı talep edecek? Siz GT 5 Pro'nun fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.