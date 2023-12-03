Realme GT 5 Pro Android güncellemesi kaç yıl alacak?

Realme GT 5 Pro, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü çalıştıran ilk akıllı telefon olacak. Çinli firma bu noktada cihaza üç büyük Android ve dört yıl güvenlik güncellemesi sözü verdi. Yani yaklaşan amiral gemisi modeli Android 17 de dahil olmak yeni Android sürümlerini deneyimleyecek.

Realme'nin bir sonraki amiral gemisi modeli Realme GT 5 Pro'nun tanıtımına birkaç gün kaldı. Daha önce yapılan resmi açıklamaya göre akıllı telefon 7 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak. Lansman tarihinin de hızla yaklaşmasıyla sızıntıların ve Çinli şirket tarafından yapılan resmi paylaşımların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak akıllı telefonu kaç yıl Android güncellemesi alacağı belli oldu.

Realme GT 5 Pro kaç yıl Android güncellemesi alacak?

Realme GT 5 Pro, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü çalıştıran ilk akıllı telefon olacak. Çinli firma bu noktada cihaza üç büyük Android ve dört yıl güvenlik güncellemesi sözü verdi. Yani yaklaşan amiral gemisi modeli Android 17 de dahil olmak yeni Android sürümlerini deneyimleyecek.

Akıllı telefonda yer alacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. 4 nm mimarisiyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor. Firma yeni yonga setinde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Akıllı telefonla ilgili bugüne dek sızdırılan tüm teknik özellikleri aşağıda bulabilirsiniz.