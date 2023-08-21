Realme GT 5'in Özellikleri ve Lansman Tarihi Açıklandı

Realme'nin yeni amiral gemisi modeli Realme GT 5'in özellikleri sızıntılarla ortaya çıktı. GT 5, 240W ve 150W hızlı şarj seçenekleriyle gelecek ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Ayrıca 6,74 inçlik OLED ekran, 50 MP ana kamera ve 1 TB depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak. GT 5'in lansmanı 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Realme'nin yeni amiral gemisi modeli Realme GT 5'in lansman tarihi resmi olarak açıklandı. Sızıntılar ise lansman öncesi GT 5'in tüm özelliklerini ortaya döktü. Gelin Realme'nin üst segment modeli GT 5'in tüm detaylarına göz atalım.

240W hızlı şarj ile geliyor!

Realme'nin beklenen amiral gemisi modeli Realme GT 5 çok yakında piyasaya sürülecek. Ancak sızıntılar lansman öncesi tüm özellikleri bizlere aktardı. Sızıntılara göre 240W ve 150W hızlı şarj seçenekleri ile gelecek olan Realme GT 5, 240W seçeneği için 4600 mAh batarya sunacak. 150W hızlı şarjlı modelde ise 5200 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor olacak.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alan GT 5, 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM bellek seçenekleri sunacak. Yine RAM kanadında olduğu gibi depolama tarafında da seçenekler sunacak olan Realme GT 5'in en yüksek depolama kapasitesinin 1 TB olması bekleniyor.

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Genel olarak cihaza baktığımızda ön tarafta 6,74 inçlik bir OLED ekran karşımıza çıkıyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran hemen üst tarafında 16 Megapiksellik ön kameraya yer veriyor. Arka kısımda toplam üç adet kamera taşıyan GT 5, ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony IMX890 sensörünü kullanıyor. Diğer iki kamera ise 8 Megapiksel + 2 Megapiksel olarak belirlenmiş.

28 Ağustos'ta Buds Air 5 ile birlikte tanıtılacak

Özellikler şimdilik sızıntılarla elde edilmiş olsa da, Realme'nin yaptığı resmi bir açıklama var. Paylaştığı bir görselle Realme GT 5 ve Realme Buds Air 5 modellerinin lansman tarihini açıklayan şirket, her iki cihazı da 28 Ağustos tarihinde tanıtacak. Son olarak her iki cihazın da fiyatı bilinmiyor. Ancak Realme GT 5'in özelliklerine bakacak olursak bu cihazın pek ucuz olmayacağını söylemekte fayda var.

Siz Realme'nin akıllı telefon modellerini nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.