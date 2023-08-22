Realme GT 5 modeli, Geekbench testlerinde yüksek puanlar alarak performansını kanıtladı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 16 GB RAM gibi özelliklere sahip olan telefon, 28 Ağustos'ta tanıtılacak.

Akıllı telefon sektöründeki çalışmalarını sürdüren Realme cephesinde teknik özellikleriyle ve tasarımıyla amiral gemilerine rakip olacak GT 5 serisi için geri sayım resmen başladı. Modellerin bu ay tanıtılması beklenirken, kısa bir süre önce serinin standart modeli performans testlerinde ortaya çıktı. İşte Realme GT 5 Geekbench puanı!

Realme GT 5 Geekbench puanı belli oldu

Yaklaşan Realme GT 5 modeli RMX3820 model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki yerini aldı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 17, çok çekirdekli testlerden ise 5 bin 408 puan almayı başardı. Bununla birlikte cihazın bazı kilit özellikleri doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 740 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Realme GT 5'in özellikleri, tasarımı ve lansman tarihi ortaya çıktı!

Realme GT 5'te 16 GB RAM bulunacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak. Geçmiş sızıntılara bakacak olursak ürünün 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç OLED panelle geleceği söyleniyor. Ayrıca, 128 GB'tan başlayıp 1 TB'a kadar uzanan birden fazla depolama seçeneğiyle satışa sunulabilir. Son olarak iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkabilir: 240W şarjlı 4600mAh ve 150W şarjlı 5200mAh. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlendi.

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