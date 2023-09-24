Realme GT 2 Pro için Android 14 güncellemesi yayınlandı

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Realme GT 2 Pro, teknik özellikleri ve fiyatı nedeniyle kısa sürede kullanıcıların gözdesi haline geldi. Şirket, Realme GT 2 Pro modeli için Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü erken erişime açtı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Realme GT 2 Pro, teknik özellikleri ve fiyatı nedeniyle kısa sürede kullanıcıların gözdesi haline geldi. Şirket, Realme GT 2 Pro modeli için Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzünü erken erişime açtı.

Realme, GT 2 Pro modeli için Android 14 güncellemesi yayınladı

Android 14 sürümü için çalışmalarını hızlandıran Realme, Rusya ve Hindistan'daki kullanıcılarına erken erişim imkanı sunuyor. Şirketin Realme UI 5.0 erken erişimi gelecek ay tüm dünyaya açacağı tahmin ediliyor.

GT2 Pro'larında Geliştirici Modunu etkinleştirdikten sonra Ayarlar'da yer alan Cihaz Hakkında menüsüne gidip üstteki "realme UI 4.0" başlığına tıklayarak programa kaydolabilirsiniz. Ardından sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayarak Beta Programı >Erken Erişim >Şimdi Başvur'u seçin.

Güncellemeyi yüklemeden önce Realme GT2 Pro'nuzun RMX3301_13.1.0.503 (EX01) sürümüne sahip yazılımı çalıştırdığından ve 15 GB depolama alanına sahip olduğundan emin olun. Realme, güncelleme için cihaz bataryasının en az yüzde 60 doluluk oranına sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Realme UI 5.0 ile gelen yenilikler ise şunlar;

Daha güvenli uygulama erişimi için fotoğraf ve videoyla ilgili izinlerin iyileştirilmiş yönetimi.

Cihazların RAM kullanımı optimize edildi.

Gelişmiş sistem kararlılığı, daha hızlı uygulama başlatma ve daha akıcı animasyonlar.

Sistem iyileştirmeleri yapıldı.

APP Cloner için desteklenen uygulamaların genişletilmiş listesi.

Uzun süreli kullanım için Kontrol Merkezi'ndeki Medya Çıkışı ayarları eklendi.

Arayüz tasarımı güncellendi.

Daha rahat bir görsel deneyim için canlandırıcı, yumuşak ve net renk stili oluşturuldu.

Yeni zil sesleri eklendi ve sistem bildirim sesleri yenilendi.

Daha yumuşak geçişler için geliştirilmiş sistem animasyonları oluşturudu.

Realme GT 2 Pro teknik özellikleri

Ekran6.7 İnç AMOLED 1440×3216 (QHD+)İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1GPUAdrenoRAM8 / 12 GB LPDDR5Depolama128 / 256 GB UFS 3.1Hafıza kartı desteğiVarKamera50 Megapiksel + 50 Megapiksel + ? MegapikselÖn kamera32 MegapikselBatarya5000 mAh 65 Wİşletim sitemiAndroid 12ArayüzRealme UI 3.0

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