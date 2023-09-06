Realme, fiyat performans odaklı Narzo 60x 5G'yi tanıtacak

Realme, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Narzo 60x 5G modelini tanıtacak. Telefonun Geekbench puanı ve teknik özellikleri belli oldu.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Realme, geçen hafta 240W şarj hızlarını destekleyen amiral gemisi GT 5 modelini tanıttı. Çinli şirket arayı çok açmadan 6 Eylül, yani yarın düzenlenecek etkinlikte fiyat performans odaklı Realme Narzo 60x 5G'yi vitrine çıkaracak. Telefon son olarak lansman öncesi performans testlerinde ortaya çıktı.

Realme Narzo 60x 5G Geekbench puanı belli oldu

Realme Narzo 60x 5G RMX3782 model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki yerini aldı. Cihaz tek çekirdekli testlerden 727, çok çekirdekli testlerden ise 1.915 puan almayı başardı. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı kilit teknik özellikleri belli oldu.

Cihaz, MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alacak. 6 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 6 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi kullanılacak. Bunun yanı sıra geçmiş raporlara bakacak olursak, ürünün 90 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ 120 Hz LCD bir ekranla geleceğini söylemek mümkün. 33W hızlarında şarj olabilen 5000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek cihazda 64 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Son olarak güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu yan tarafa konumlandırılacak.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Realme GT 5 modelinin teknik özellikleriyse şöyle;

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2GPUAdreno 740RAM Belleği12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya5240 mAh, 150W hızlı şarj desteği / 4600 mAh, 240W Hızlı ŞarjEkran6,74 inç OLED, 1400 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera16 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Realme UI 4.0Diğer ÖzelliklerEkrana gömülü parmak izi sensörü, 5G, USB Type-C, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

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