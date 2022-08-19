realme'den yapay zekaya sahip kulaklık!

realme, yeni telefonu ile beraber sunum sırasında beklenmedik bir hamleyle yapay zekalı TechLife Buds T100 kulaklığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yeni duyuracağı telefonu hakkında sızıntıları doğrulayan realme, etkinlik sırasında yaptığı sürprizle yapay zekaya sahip tam kablosuz silikonlu kulaklığını kullanıcılarla buluşturdu. Yeni modelin adının ise TechLife Buds T100 olduğu açıklandı.

TechLife Buds T100 yapay zekaya ve ENC özelliğine sahip!

Yeni TechLife Buds T100 kulaklığında 10 mm sürücüler kullanılıyor. Fakat firmanın aktardığı özelliklerde en dikkat çekeni yapay zeka kullanan ENC oldu. Şirket bu yeni teknoloji ile kullanıcılarına görüşme sırasında çevreden gelen seslerden izole olma imkanı sunuyor.

İyileştirilmiş yapay zekası ile birlikte kulaklık, telefon görüşmeleri sırasında dış sesin yüzde 90'dan fazlasının karşı tarafa gitmesini engelliyor. Aynı zamanda değiştirilebilir silikonlu tasarım ile sunulan kulaklık, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bunlarla beraber bağlantı tarafında gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, Google Fast Pair'ı da destekliyor.

Uygun fiyata 5G! realme 9i 5G için yeni sızıntılar var

IPX5 suya dayanıklılık sertifikası bulunan TechLife Buds T100, her bir kulaklıkta 6 saatlik kullanım imkanı sunarken kutusuyla beraber 28 saatlik kullanım ömrünü kullanıcılarla buluşturuyor. Aynı zamanda cihaz 10 dakikalık şarj ile 120 dakika kullanım sunuyor. Uluslararası fiyatı henüz belli olmadı. Fakat 24 Ağustos tarihinde şirketin internet sitesi üzerinden siparişe açılacağı aktarıldı.