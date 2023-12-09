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Realme C67'nin Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

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Realme C serisinin yeni üyesi Realme C67'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Cihazın ultra ince gövdesi ve köşeli hatları dikkat çekiyor. 14 Aralık'ta resmi lansmanla tanıtılacak olan C67, MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci ve 144 Hz ekran gibi özelliklere sahip olacak.

Realme C serisinin yeni üyesi Realme C67, resmi lansman görseli ile karşımıza çıktı. Bugün yaptığı paylaşımla cihazın tasarımını gözler önüne süren Realme, poster üzerine eklediği yazıyla C67'nin inceliğine dikkat çekti. İşte Realme C67'nin tasarımı ve sızdırılan özellikleri.

Realme C67 ne zaman tanıtılacak?

Realme C serisinin ilk 5G'li modeli olacak olan Realme C67 için lansman artık çok yakın. 14 Aralık'ta resmi lansmanla tanıtılacak olan C67, bugün tasarımı ve boyut bilgisi ile karşımıza çıktı. Paylaştığı görselle Realme C67'nin ultra ince gövdesine dikkat çeken şirket, cihazın kalınlığını 7,89 mm olarak bildirdi.

Genel olarak köşeli hatlara sahip olan C67, arka tarafında dairesel kamera adası taşıyor. Bu grup içerisine iki adet kamera yerleştiren Realme, ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında ise 2 Megapiksellik ikincil kamera yer alıyor.

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Sızıntılara göre gücünü MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setinden alacak olan Realme C67, 4, 6 ve 8 GB RAM bellek ile geliyor. 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, iddialara göre ön tarafında 6,72 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. 90Hz yenileme hızı sunacak olan bu ekran 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde olacak.

Şimdilik sızıntılarla bilinen Realme C67, tüm özellikleri ile 14 Aralık'ta karşımızda olacak. Fiyatı ise muhtemelen 145-180 Dolar civarında olacak. Siz Realme C67'nin özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme C67 5G özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 6100 PlusEkran6.72 inç, 90 Hz yenileme hızı, 2400 x 1080Arka Kamera50 Megapiksel + 2 MegapikselPil5000 mAh, 33 W hızlı şarj desteğiDahili Hafıza128 GB / 256 GBRAM4 GB / 6 GB / 8 GB

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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