Realme C67'nin özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi belli oldu

Realme orta segment serisine bir yeni modeli daha eklemeye hazırlanıyor. Realme C67'nin özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi açıklandı. Cihaz 5G desteği, farklı RAM bellek seçenekleri ve 128 GB depolama ile geliyor. Ayrıca 5000 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Fiyatı ise 145 - 180 Dolar arasında olacak.

Realme orta segment serisine bir yeni modeli daha eklemeye hazırlanıyor. Dün bazı sertifikasyon sitelerinde görünen Realme C67, şimdi lansman tarihi ile ortaya çıktı. İşte Realme C67'nin bilinen özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi.

Realme C67 180 Dolara satılacak!

Dün bazı web sitelerinde Realme C65 olarak ortaya çıkan cihazın ismi bugün gelen sızıntılarla netleşti. Realme C67 olduğu anlaşılan cihaz, bugün ortaya çıkan bilgilere göre 5G desteği ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra 4 GB, 6 GB ve 8GB olmak üzere üç farklı RAM bellek seçeneği ile gelmesi beklenilen Realme C67, depolama tarafında şimdilik tek seçenek sunuyor. O da 128 GB. Ancak depolama tarafı için başka seçenekler bekleniyor.

Batarya tarafında 5000 mAh'lik bir pil taşıması beklenilen Realme C67, bu pil için 33W hızlı şarj desteği sunacak. Şimdilik yeşil ve mor renk seçenekleri ile görünen C67, lansmana doğru farklı renklere de bürünebilir. Ayrıca cihazın boyutları 164,6 mm x 75,4 mm x 7,59 mm olarak aktarılmış.

Vergi indirimli realme C55 ve C53 öğrencilere ne sunuyor?

Gelelim fiyat tarafına. Realme tarafından gelen sızıntılar C67'nin 145 – 180 Dolar arasında olacağını söylüyor. Cihazın 5G desteğinin doğru olmasını da göz önünde bulundurursak, bu fiyata 5G'li bir cihaz sunmak Realme tarafına artı olarak yazılacaktır.

Aralık ayında tanıtılacak olan Realme C67 hakkına şimdilik bilinen tüm özellikler bu kadar. Bakalım lansman tarihine kadar C67 hakkında başka ne gibi bilgiler gelecek? Ayrıca ülkemizde vergi indirimi ile satılan Realme C55'in özelliklerini merak ediyorsanız onu da aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Realme C55 özellikleri!