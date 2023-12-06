Realme C67 5G Tanıtım Tarihi Açıklandı

Realme, C serisi için ilk 5G modeli olan Realme C67 5G'nin tanıtım tarihini duyurdu. Cihaz, 14 Aralık'ta piyasaya sunulacak. Realme C67 5G'nin tasarımı da paylaşıldı.

Realme alt segment olarak akıllı telefon dünyasına sunduğu, ülkemizde de önemli bir kitleyi elinde bulunduran C serisini genişletmeye devam ediyor. Orta seviyelere göz kırpacak Realme C67 5G ile ilgili resmi açıklama geldi.

Realme C67 5G, 14 Aralık'ta tanıtılacak

Realme C67 5G, C serisi için bir ilk olacak. Cihaz, seriye gelen ilk 5G model olacak. Şirket, modelinin çıkış tarihini açıkladı. Yapılan paylaşıma göre Realme C67 5G 14 Aralık'ta piyasaya sunulacak. Realme, paylaşımla birlikte cihazın tasarımı da belli oldu.

Arka panele baktığımızda yuvarlak bir kamera adası görüyoruz. İkili bir kuruluma sahip olacak bu adada 50 Megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Daha önceki sızıntılara da bakarsak model, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM bellek seçeneği ile gelmesi bekleniliyor. Depolama tarafında ise 128GB bizi karşılayacak.

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Önemli kaynaklarca ortaya çıkan bilgilere göre 5000 mAh'lik bir bataryadan güç alacak model, 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Şimdilik yeşil ve mor renk seçenekleri ile görünen Realme C67 5G, lansmana doğru farklı renklere de bürünebilir. Boyutlarına baktığımızda 164,6 mm x 75,4 mm x 7,59 mm olacağını görüyoruz. Fiyatının da 145 – 180 Dolar arasında olması bekleniyor. Dilerseniz serinin bir öneki modellerinden Realme C55'e bir göz atalım.

Realme C55 özellikleri