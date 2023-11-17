Realme C55 ve C53 Modelleriyle Öğrencilere Vergi İndirimi

Realme, akıllı telefon pazarında özellikle realme C55 ve realme C53 modelleriyle rekabetçi bir duruş sergiliyor. Üniversite öğrencileri ile sunulan vergi indirimi ile alınabilen modeller ne sunuyor?

Realme, akıllı telefon pazarında özellikle realme C55 ve realme C53 modelleriyle rekabetçi bir duruş sergiliyor. Üniversite öğrencileri ile sunulan vergi indirimi ile alınabilen modeller ne sunuyor?

Vergi indirimli realme C55 ve C53 öğrencilere ne sunuyor?

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Realme C55, 6.72 inç Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olarak modern bir tasarım sunuyor. MediaTek Helio G88 işlemcisi ile donatılmış bu model, günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli performansı garanti ediyor. 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan C55, 64 MP yapay zeka, 64 MP ana kamera ve 8 MP yapay zeka selfie olmak üzere yüksek çözünürlüklü bir arka kameraya ve net selfie'ler için ideal bir ön kameraya sahip. Ayrıca, 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj özelliği ile uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

Diğer yandan, Realme C53, C55 ile benzer olarak 6.74 inç ekran boyutuna ve 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip ancak çözünürlük ve ekran kalitesi açısından farklılıklar gösteriyor. Daha bütçe dostu olan bu model, daha düşük performanslı bir işlemciye ve 4 GB RAM ile 128 GB depolama kapasitelerine sahip. Kamera konfigürasyonu, C55'e göre daha basit olmakla birlikte, 50 MP yapay zeka kamera ve 8 MP yapay zeka selfie kameraları ile temel fotoğraf ve video çekimleri için yeterli kalitede. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olan realme C53 33W SUPERVOOC hızlı şarjı destekliyor.

Realme C55 ve C53 modellerinin her ikisi de Realme'nin bütçe dostu yaklaşımını yansıtıyor. C55, daha üstün performans ve özellikler sunarken, C53 daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre her iki model de çekici seçenekler arasında yer alıyor. Bu modeller, modern teknolojiyi uygun fiyatlarla sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.