Realme C55 İnceleme Videosu

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte birçok kullanıcı uygun fiyatlı Android telefonlara yönelmiş durumda. Bu tarz uygun fiyatlı cihazlara bakıldığındaysa kullanıcıların karşısına Realme C55 modeli çıkıyor. Bu durumda aslında 'Neden herkes bu telefonu soruyor?' sorusunun da cevabını bize veriyor. İşte sizler için hazırladığımız Realme C55 inceleme videosu...

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte birçok kullanıcı uygun fiyatlı Android telefonlara yönelmiş durumda. Bu tarz uygun fiyatlı cihazlara bakıldığındaysa kullanıcıların karşısına Realme C55 modeli çıkıyor. Bu durumda aslında "Neden herkes bu telefonu soruyor?" sorusunun da cevabını bize veriyor. İşte sizler için hazırladığımız Realme C55 inceleme videosu…

Realme C55 inceleme videosu!

Bugün ShiftDelete.Net ekranlarında sizin için uygun fiyatlı telefonlarıyla ön plana çıkan Realme C55 inceleme videosu ile karşınızdayız. Realme'nin uygun fiyat politikası ile piyasaya sürülen C55 modeli kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekiyor. Bu sebeple "Neden herkes bu telefonu soruyor?" sorusunun cevabını vermek üzere Osman Furkan Şahin kamera karşısın geçti ve Realme C55 modelini sizler için anlattı. İşte Realme C55 inceleme videomuz ve iyi seyirler…

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Realme C55 yer aldığı segment içerisindeki diğer cihazlar ile karşılaştırıldığında sahip olduğu dev kameralar ve arka kapak tasarımı ile segmentinin üzerinde bir görüntü sizlere sunuyor. Hissiyat olarak daha üst bir cihaz havası veren Realme C55 bunların yanında 7,89 mm kalınlıktaki ultra ince tasarımıyla da kolay bir tutuş sizlere sunuyor.

POCO nasıl başardı?

MediaTek Helio G88 yonga setine sahip olan C55, 8 ve 16 olarak tercih edebileceğiniz iki farklı RAM seçeneği sizlere sunuyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan Realme C55 33W hızında hızlı şarj desteğini de size sunuyor. 6,72 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızına sahip olan Full HD ekran ile birlikte gelen Realme C55 yapay zeka destekli 64 Megapiksel bir kameraya sahip. 1 TB'a kadar harici SD kart desteği sunan C55 128 ve 256 GB depolama kapasiteleri ile tercih edilebiliyor.

Realme C55 teknik özellikleri

ÖzellikDeğer İşlemci Hızı2.0 GHzİşlemci TürüMediaTek Helio G88 Octa-core, 12nmİşlemci Sayısı2İşlemci Hızı Aralığı2.0 GHzEkran Boyutu6.72 inçEkran Yenileme Hızı90 HzEkran Çözünürlüğü (px)2400 x 1080Ekran Boyu Aralığı6.5+ inçEkran ÖzellikleriPeak Brightness: 680 nits, Touch SamplingKamera Çözünürlüğü64 MP Primary Camera (OV64B sensor)Digital Zoom8xÖn Kamera Çözünürlüğü1080P/30fpsÖn Kamera Çöz. Aralığıf/2.0Video Kayıt Çözünürlüğü1080P/30fpsOtomatik OdaklamaVarŞebeke FrekansıSIM 1 GSM / HSPA / LTEWi-Fi standartları2.4G/5G – 802.11 b/g/n/acPil Gücü5000 mAhParmak İzi OkuyucusuVarYüz TanımaVarDahili Hafıza256 GBMobil RAM Boyutu (GB)8 GBMax. Hafıza Kartı Boyutu1 TBKutu İçeriğiŞarj Adaptörü, Şarj Kablosu, Ekran Koruma Filmi, Şeffaf Arka Kapak KılıfıMenşeiÇinGaranti24 Ayİşletim Sistemi TürüAndroidYükseklik165.6 mmAğırlık189.5 gGenişlik75.9 mmKalınlık7.89 mmNFCVar

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