Realme Buds Air 5 ve Buds T300 Kulaklıkları Tanıtıldı

Realme, Buds Air 5 ve Buds T300 kulaklıklarını tanıttı. Buds Air 5, 50dB aktif gürültü engelleme teknolojisi, 4000Hz gürültü azaltma teknolojisi ve Bluetooth 5.3 özellikleriyle dikkat çekiyor. Buds T300 ise 30dB aktif gürültü engelleme teknolojisi ve 360 derece mekansal ses özelliği sunuyor. Her iki kulaklık da uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Realme Buds Air 5 ve Buds T300 kulaklıklarını tanıttı. Realme GT 5 için gerçekleşen lansmanda kendini gösteren Buds Air 5 ve Buds T300 kulaklıklar, özellikleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.

Buds Air 5 neler sunuyor?

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni kulaklığı Realme Buds Air 5'i tanıttı. 50dB aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip Buds Air 5, aynı zamanda 4000Hz gürültü azaltma teknolojisine ve Bluetooth 5.3 özelliğine sahip. 12,4 mm sürücüleri içerisinde bulunduran Buds Air 5, AAC ve SBC kodeklerini de destekliyor.

Realme Link ile özelleştirmelere olanak sunan kulaklık, aynı anda iki cihaz bağlamaya da izin veriyor. IPX5 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan Realme Buds Air 5, gürültü engelleme teknolojisi olmadan 7 saat kullanım sunuyor. Gürültü engelleme aktifken 4,5 saate düşen bu süre, tam şarjlı kutusu sayesinde 38 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 10 dakikalık şarj ile 7 saate kadar kullanım sağlanabiliyor.

45 ms gecikmeli oyun moduyla sesleri anında almanıza olanak sağlayan Buds Air 5'i dokunma hareketleriyle kontrol ediyorsunuz. İçerisinde altı mikrofon taşıyan kulaklık, koyu mavi ve saf beyaz renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Tüm bu özelliklere sahip Buds Air 5'in fiyatı ise 41 Dolar olarak belirlendi.

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Daha uygun fiyatlı Buds T300 satışta!

Yine aynı etkinlikte tanıtılan bir diğer kulaklık ise Realme Buds T300. Bu kulaklıkta da 12,4 mm sürücüler kullanan Realme, IP55 ile toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. 30dB aktif gürültü engelleme teknolojisi ile gelen Buds T300, dört mikrofon ile birlikte geliyor.

360 derece mekansal ses özelliği ve Bluetooth 5.3 ile birlikte gelen Buds T300, yine diğer model gibi 10 dakikalık şarj ile 7 saat kullanım sunuyor. Toplamda kutu ile birlikte 40 saat kullanım sunan T300, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunuldu. Fiyatı ise 27 Dolar olarak belirlendi.