Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus Modelleri Tanıtıldı

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus modellerinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Dairesel kamera tasarımı ile gelen telefonlar, güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kameralarla dikkat çekiyor.

Realme 12 serisinin ayak sesleri duyulmaya başladı. Bir süredir GT 5 Pro ile ismini duyduğumuz Çinli şirket şimdi 12 Pro ve 12 Pro Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Realme 12 Pro modellerinin tasarımı ve ortaya çıkan özellikleri.

Realme 12 Pro modelleri dairesel kamera tasarımı ile geliyor!

Realme 12 Pro ve Pro Plus bugün BIS sertifikasyon sitesinde gördündü. Aynı zamanda tasarımını da ortaya döken 12 Pro modelleri, görünüşe göre dairesel kamera tasarımı ile geliyor. Kamera grubunu tam ortadan ikiye bölen Realme, üst kısma iki adet kamera yerleştirmiş. Led flaş ise kameraların tam üzerinde yer alıyor. Alt kısımda ise dikdörtgen şeklinde tek kamera gözüküyor.

12 Pro Plus modeline 64 Megapiksel OmniVision OV64B 3X telefoto kamerayı yerleştiren Çinli şirket, 12 Pro'da 32 Megapiksellik Sony IMX709 2X telefoto sensörü kullanıyor. "RMX3842" ve "RMX3840" model numaraları ile gelen Realme 12 Pro modelleri, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alıyor.

Şimdilik Realme 12 Pro modelleri ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Yen bilgiler geldiği zaman yine sizlere sitemiz üzerinden aktarıyor olacağız. Siz Realme'nin yeni akıllı telefonlarını nasıl buldunuz? Sizce fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bu yıl tanıtılan Realme 11 Pro'nun özelliklerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Realme 11 Pro özellikleri!