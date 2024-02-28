Realme, geçtiğimiz ay satışa sunduğu Realme 12 Pro serisiyle kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başardı. Üretici arayı çok açmadan seriye bir model daha eklemeye hazırlanırken, bu telefonun Realme 12 Plus olacağı söyleniyor. Son olarak telefon performans testlerinde ortaya çıktı. İşte Realme 12 Plus Geekbench puanı, bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Realme 12 Plus Geekbench puanı, özellikleri ve tanıtım tarihi

Realme 12 Plus, RMX3999 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 738, çok çekirdekli testlerden ise 1.935 puan almayı başardı. Bununla birlikte ürünün bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Realme 12 Plus modelinde son raporların aksine MediaTek Dimensity 6100+ kullanılacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.27 GHz Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelde 8 GB RAM mevcut olacak. Tabii burada farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bunun yanı sıra cihaz kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak. Geçmiş rapor ve sızıntılara baktığımızda akıllı telefonda 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna ek olarak 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasının yer alacağını söyleyebiliriz.

Cihazın şimdiye dek sızdırılan tüm teknik özellikleri ise şöyle;