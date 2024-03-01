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Realme 12+ Özellikleri ve Fiyatı

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Realme, pazar payını artırmak için Realme 12+ modelini tanıttı. 6.67 inç OLED ekran, Dimensity 7050 5G işlemci, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 267 dolar olarak belirlendi.

Son dönemlerde akıllı telefon sektöründe daha sık duyulan Realme, pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, uzun bir süredir merakla beklenen Realme 12+ modelini tanıttı. Peki bu cihaz kullanıcılara sunuyor? İşte Realme 12+ özellikleri ve fiyatı…

Realme 12+ özellikleri ve fiyatı

Realme 12+, 6.67 inç boyutunda OLED ekrana sahip. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 2000 nit parlaklık sunuyor. Öte yandan cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 5G işlemcisinden güç alıyor.

Android 14 tabanlı realme UI 5.0 üzerinde çalışan model, 67W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve GPS de bulunuyor.

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Ön tarafında 1080p@30fps video çekebilen 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel makro kameralar bulunuyor.

Realme 12+ teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.67 inç – OLED

1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

240 Hz dokunmatik örnekleme hızı

2000 nit tepe parlaklık

%92.65 ekran-gövde oranıİşlemciMediaTek Dimensity 7050 5GGPUARM Mali-G68 MC4Arka Kameralar– Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-600, f/1.88, 26 mm, OIS

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel, f/2.2, 16 mm, 112°

– Makro Kamera: 2 Megapiksel, f/2.4Arka Kameralar Video720p 30/60fpsÖn Kamera16 Megapiksel, f/2.45Ön Kamera Video1080p@30fpsRAM8 GB – LPDDR4XDepolama256 GBBatarya5000 mAhŞarj Hızı67Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı realme UI 5.0Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPSRenk SeçenekleriYeşil, bejiToz ve Suya DayanıklılıkVar

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Realme 12+ modelinin fiyatı ise 267 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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