Realme 11x 5G Türkiye'de satışa sunuldu

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitle oluşturan Realme, uygun fiyatlı cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Realme 11x 5G, Dimensity 6100+ işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor.

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında kendine has bir kitle oluşturan Realme, ülkemizde de önemli bir kullanıcı sayısına ulaştı. Şirket, uygun fiyatlı cihazlarına bir yenisini daha ekledi. Realme 11x 5G sahne aldı.

Realme 11x 5G, Dimensity 6100+ işlemci ve 8 GB RAM ile geliyor

Realme 11x 5G, Hindistan'daki bir etkinlikte tanıtıldı. Cihazın ön panelinde yenileme hızı 120 Hz olan Full HD+ çözünürlüklü ve 650 nit'e kadar parlaklığa sahip 6,72 inç LCD ekran yer alıyor. İşlemci koltuğunda ise Dimensity 6100+ kendini gösteriyor.

8 GB RAM kapasitesine sahip Realme cihazının 6 GB RAM versiyonu da yer alacak. Ancak 128 GB depolama alanına sahip modelin genişletmek için microSD girişinin olmaması göze çarpıyor. Öte yandan cihaz, 33W SuperVOOC şarjını destekleyen 5.000 mAh bataryadan güç alıyor.

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Realme 11x 5G modelinin arka panelinde ikili bir kamera dizilimi yer alıyor. 1/2¨ sensöre ve F/1,8 diyafram açıklığına sahip 64 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor. Telefon kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 işletim sistemiyle çıkacak. 6 GB RAM versiyonu 167 euro, 8 GB RAM kapasiteli versiyonu ise 180 euro etiketiyle sahne alacak.

Realme 11x 5G özellikleri