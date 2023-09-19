Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan Hindistan'da Realme 11 Pro modeli büyük ilgi görerek 1 milyon adet satış rakamına ulaştı. Model, 120 Hz ekran tazeleme hızıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan Hindistan'da bu sıralar Realme 11 Pro rüzgarı esiyor. Marka iPhone 15 serisinde bile göremediğimiz 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip modeli ile Hindistan pazarında dev satış rakamlarına ulaşıyor. Peki Realme 11 Pro kullanıcılarına neler sunuyor? Hindistan pazarında ne kadar sattı? İşte detaylar…

Realme 11 Pro Hindistan'da 1 milyon adet satıldı!

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da bu sıralar Realme 11 Pro rüzgarı esiyor. Marka Twitter hesabından yaptığı paylaşımında 1 milyon satış adedi için kullanıcılarına teşekkür etti. Hindistan gibi çok rakipli bir pazarda 1 milyon satış adedi ile ön plana çıkmak hem markanın hem de cihazın geleceği için oldukça önemli bir adım.

Realme'nin Twitter paylaşımını görmek için buraya tıklayınız.

11 Pro, 6,7 inç 120 Hz 1080×2412 AMOLED dokunmatik ekrana, MediaTek Dimensity 7050 SoC yonga setine ve üç farklı RAM-depolama seçeneğine (8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB) sahip. OIS'li 100 MP ana arka kamera, 2 MP derinlik sensörü, 16 MP selfie kamerası ve 67W kablolu şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olan cihaz oldukça farklı bir tasarıma sahip.

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11 Pro modeli altın ve bakır renk detaylar ile birlikte arka tarafta büyük bir daireye yer veriyor. Bu dairenin etrafında ise derinlik sensörü ve flaş ışığı yer alıyor. Cihaz bunlarla birlikte sonsuz ekran tasarımına yer verirken neredeyse tüm Android telefonlarda görmeye alıştığımız ekran içine gömülü selfie kamerası tasarımına sahip. Bu tasarım cihazın aslında diğerlerinden bir farkı yokmuş gibi gözükmesine sebep olan olumsuz bir yanı.