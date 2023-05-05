Orta segmentte amiral gemisi katili olarak konumlandırılan ve piyasaya çıkan realme 10 Pro+ 5G inceleme sizlerle.

Bir süre önce Realme 10 Pro ve Pro+ telefonları duyurulmuştu. Bu cihazlar, orta segmentte amiral gemisi katili olarak konumlandırıldı ve piyasaya çıktı. realme 10 Pro+ 5G inceleme sizlerle.

realme 10 Pro+ 5G inceleme!

Geçtiğimiz ay duyurulan diğer Realme 10 modeli, kullanıcılar tarafından pek ilgi çekmedi, ancak Realme 10 Pro ve 10 Pro Plus'a olan ilgi daha yoğun gibi görünüyor. Çin'de zaten satışa sunulan telefonlar, global pazarda da yerlerini almak için hazırlanıyorlar.

Avrupa'da 2021 yılından bu yana %548 büyüme kaydeden şirket, yeni modelini global pazara açma sürecindeki ilk durağı olarak Hindistan'ı seçti.

Realme 10 Pro+, kavisli AMOLED panele sahip ilk telefonu. 6.7 inç ekranı Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Ekran altı parmak izi okuyucu da bulunuyor. Ekranın kenarları 61 derece kavisli ve çerçeve kalınlığı 2.3 mm. Telefon, %93.65 ekran-gövde oranına sahip.

Realme 10 Pro Plus, MediaTek Dimensity 1080 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri özelliği taşıyor. Ayrıca, 12 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. Telefonun ağırlığı 173 gram ve kalınlığı 7.78 mm'dir. Telefon kutusundan Realme UI 4.0 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemiyle çıkıyor. Ayrıca, 67W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryası bulunuyor.

Telefonun birincil kamerası, HyperShot görüntüleme mimarisi ile 108mMP ProLight kameraya sahip. Ana kameraya 8MP ultra geniş açı lensi ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kamera ise 16MP'dir.