Ready or Not Türkçe Dil Desteğiyle Güncellendi

VOID Interactive'ın hem yapımcılığını hem de yayıncılığını üstlendiği Ready or Not, uzun süren bir erken erişim sürecinin ardından 13 Aralık 2023'te piyasaya sürüldü. Oyunculardan tam not almayı başaran yapım, Türkiye'de de büyük ilgiyle karşılandı. Bugün ise tam olarak Türk oyuncuları sevindiren bir haber var. Öyle ki Ready or Not, Türkçe dil desteğine kavuştu. İşte ayrıntılar…

Ready or Not için Türkçe dil desteği müjdesi

Bilmeyenler için Ready or Not, son yılların en başarılı taktiksel birinci şahıs nişancı oyunlarından birisi olarak öne çıkıyor. Oyunda SWAT ekibinin bir üyesi olarak size verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Çok sayıda silah ve özel eşyanın yer aldığı oyunda rehine kurtarma gibi aksiyon dolu görevler bulunuyor.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan Ready or Not artık Türkçe bir arayüze sahip. Oyun başlangıçta İngilizce ve Fransızca gibi yaygın dillerle çıktı, dün akşam Türkçe ve diğer birkaç dil desteğiyle güncellendi.

Ready or Not'ın Türkçe desteği şimdilik arayüzle sınırlı. Fakat oyunun Türkiye'de en çok satanlar arasında yer aldığını ve bu bağlamda altyazı desteği de sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmek gerekiyor.

Ready or Not sistem gereksinimleri

GereksinimMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimler İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600KEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GBNvidia GTX 1060 6 GB veya daha iyisiRAM: 8 GB8 GBDepolama: 90 GB kullanılabilir alan90 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

