Razer Firefly V2 Pro: Yeni Oyuncu Mouse Padi Geliyor

Son dönemin çok konuşulan markalarından Razer, bu kez de yeni oyuncu mouse padi Firefly V2 Pro ile gündem oldu. Bünyesinde tam 16.8 milyon farklı renkte ışıklandırma çeşidini bulunduran ürünün, yeni nesil bir RGB aydınlatma kullanacağı açıklandı. Oyuncuların özellikle rekabetçi oyunlardaki performansını gözle görülür oranda artırması beklenen pad, şimdiden büyük ilgi görmüş durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Razer Firefly V2 Pro mouse pad resmen geliyor

360 x 278 x 4.5 mm ölçülerinde ve 645 gram ağırlığında olan mouse pad, emsallerine oranla çok daha kompakt bir tutuş hissiyatı vaat ediyor. Pad üzerinde kullanılan farenin isabet istikrarını da önemli ölçüde yükselteceği söylenen ürün, FPS oyun sevdalıları için ideal bir seçenek gibi gözüküyor. Firefly V2 Pro ayrıca tepki süresi tarafında da önemli bir avantaj sağlıyor.

Razer Synapse 3 uygulaması ile tam entegre şekilde çalışan ürün, tam 15 farklı RGT ışıklandırma bölgesi ile beraber geliyor. Sahip olduğu ekstra USB 2.0 portu sayesinde bağlantı anlamında da kullanışlı bir deneyim sunan mouse pad, 124 dolarlık bir fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şu an için belli değil. Bu gelişmenin, günün sonunda oyuncular için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Razer yeni oyuncu mouse padiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Razer ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.