Razer DeathAdder V2 Pro ve Razer Blackshark V2 Pro İncelemesi

Razer, mouse'dan kulaklığa kadar oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Bu videomuzda ise fiyat-performans odaklı olmasıyla dikkat çeken Razer DeathAdder V2 Pro kablosuz mouse ve Razer Blackshark V2 Pro kablosuz kulaklığı ele aldık. ShiftDelete.Net editörü Osman Furkan Şahin sizler için bu iki ürünü inceledi.

Razer, mouse'dan kulaklığa kadar oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunuyor. Bu videomuzda ise fiyat-performans odaklı olmasıyla dikkat çeken Razer DeathAdder V2 Pro kablosuz mouse ve Razer Blackshark V2 Pro kablosuz kulaklığı ele aldık. ShiftDelete.Net editörü Osman Furkan Şahin sizler için bu iki ürünü inceledi.

Razer Blackshark V2 Pro ve DeathAdder V2 Pro neler sunuyor?

Videomuzun ilk ürünü Razer DeathAdder V2 Pro oldu. En yeni optik sensör Razer Focus+'a sahip kablosuz oyun mouse, maksimum 20.000 DPI hıza yer veriyor. Kablosuz mouseda ayrıca tüm düğmeleri yeniden eşleştirmenize olanak tanıyan Hypershift dahil olmak üzere 8 programlanabilir buton bulunuyor.

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DeathAdder V2 Pro ayrıca tek bir şarjla 70 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu, uzun süreli oyun deneyimlerinde kabloya olan bağımlılığı en aza indiriyor. 127mm x 67mm x 41mm boyutlarında gelen kablosuz mouse, Razer'ın tasarım konusundaki sert çizgilerini koruyor.

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Videomuzdaki oyunculara yönelik bir diğer kablosuz ürün ise Razer Blackshark V2 Pro oldu. Net ses aktarımı için 50mm TriForce Titanyum sürücülere yer veren kablosuz kulaklık, ayrıca arka plan gürültüsünü azaltan HyperClear mikrofon ile geliyor.

Oyun oynamak ve film izlemek için ideal olan Blackshark V2 Pro, surround ses deneyimi için THX Spatial Audio'yu da destekliyor. 262 gram ağırlığında olan kulaklık, aynı zamanda 1,3 metre uzunluğunda bir kabloya yer veriyor.

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