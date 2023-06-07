RAST2023 Konferansı İstanbul'da Başladı

MSÜ Hava Harp Okulu tarafından düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST2023) İstanbul'da başladı. Konferansta havacılık ve uzay teknolojilerindeki gelişmelerin tüm yönleriyle tartışılacak ve bilgi aktarımları sağlanacak. 19 ülkeden 400 kişinin katıldığı konferansta sponsorlar ve istekli firmalar da son teknolojilerini tanıtıyor.

10. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Konferansı (RAST2023) İstanbul'da başladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, MSÜ Hava Harp Okulu tarafından iki yılda bir uluslararası düzeyde düzenlenen konferansın açılış konuşmasında, RAST2023'de havacılık ve uzay teknolojilerindeki gelişmelerin tüm yönleriyle tartışılacağını ve bilgi aktarımlarının sağlanacağını söyledi.

Siber güvenlik konusunun da konferansta değerlendirileceğini belirten Afyoncu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, bu yılki RAST etkinliğinin Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana düzenlenen ilk RAST konferansı olduğunu, iki yılda bir yapılan konferansın salgın nedeniyle 2021'de yapılamadığını belirtti.

Son konferansın 4 yıl önce düzenlendiğini aktaran Kottaş, "Bu yıl konferans, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına denk geliyor. Bu RAST, 2003'teki ilk konferanstan bu yana en geniş katılımlı konferans. Türkiye, hava ve uzay teknolojilerinde son yıllarda birçok gelişme yaşadı. Haziran 2019'daki son RAST'tan bu yana kayda değer bu gelişmelerden bazılarını gözden geçirelim." diye konuştu.

Kottaş, konuşmasında Türk savunma şirketlerinin geçen süre zarfında yaptığı üretimlerden söz etti.

Savunma sanayide yaşanan gelişme ve elde edilen başarıların, çalışkan mühendislerin üstün başarısı ve yılların bilgi birikiminin bir neticesi olduğunu belirten Kottaş, "Bunların, daha büyük nice başarıların müjdecisi olduğuna yürekten inanıyorum." dedi.

"Konferans işbirliklerini geliştirmesi için önemli bir platform"

Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlarken büyük bir uluslararası konferans düzenlemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Konferansın, araştırmacıların ve profesyonellerin bir araya gelmesi, bilgi alışverişinde bulunması, bilgilerini paylaşması ve işbirliklerini geliştirmesi için önemli bir platform işlevi gördüğünü ifade eden Acır, önde gelen uzmanlardan bilgi edinmek ve uluslararası uzay teknolojileri üzerine çalışan profesyonellerle iletişim kurmak için konferansın nadir bir fırsat olduğunu söyledi.

Rektör Afyoncu, konuşmaların ardından sponsor firmaların temsilcilerine plaket verdi.

Programda, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Soon-Jo Chung, "Sürü Uzay Araçları: Yapay Zeka Kullanımının Avantajları ve Zorlukları", Japonya Uzay Araştırma Ajansından Prof. Dr. Tatsuaki Hashimoto ise "Ay'a Yarı Sert İniş: Küçük Araçların Ay Keşfi İçin Zorlukları" başlıklı sunum yaptı.

Açılış oturumunun ardından araştırmacılar, konu başlıklarına göre oluşturulan beş ayrı salonda eş zamanlı sunumlar gerçekleştirdi.

MSÜ Yenilevent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ve 9 Haziran'da sona erecek konferansa, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve iştirakleri, TÜBİTAK temsilcileri ve araştırmacıları, ilgili alandaki özel sektör temsilcileri, mühendisler, Türk ve yabancı akademisyenler, Türkiye'de havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren savunma sanayii kuruluşlarının temsilcileri ile teknik sponsorluk desteği sağlayan, havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra aralarında ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu 19 ülkeden 400 kişi katıldı.

Bu arada, sponsorlar ve istekli firmalar, havacılık ve uzay alanında geliştirdikleri son teknolojileri ve bu alandaki çalışmalarını katılımcılara tanıtma imkanı buluyor.