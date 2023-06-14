Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı il halk kütüphanelerinin yanı sıra Rami Kütüphanesi akıllı kitap Teknolojisi ile buluştu. Akıllı kitap teknolojisi ile tüm akıllı cihazlar ve VR gözlükleri kullanan okurlar, yazarları yakından görüyor, onlara sesli ve yazılı olarak soru sorarak yapay zeka ile cevap alabiliyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı il halk kütüphanelerinin yanı sıra Rami Kütüphanesi akıllı kitap Teknolojisi ile buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, akıllı kitap teknolojisi ile tüm akıllı cihazlar ve VR gözlükleri kullanan okurlar, yazarları yakından görüyor, onlara sesli ve yazılı olarak soru sorarak yapay zeka ile cevap alabiliyorlar.

Yerli yazılımcı ve yayıncılar tarafından geliştirilen akıllı kitap teknolojisi sayesinde artık okurlar, il halk kütüphanelerinden aldıkları referans kodları ve her kütüphanede yer alan ayaklı pano ile qr kod sayesinde dijital üyelik oluşturabiliyor ve yazarları yakından görerek, onlarla konuşabiliyor, kitaplarını okuyup, isterlerse sesli olarak dinleyebiliyorlar.

Aynı zamanda okurlar, yazarların, hayatlarına dair nesneleri, yapıları ve anları 3 boyutlu olarak sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebiliyorlar.

Sistem sayesinde kullanıcılar isterlerse burada özel hocalar tarafından hazırlanan eğitimleri izleyebiliyor ve resim galerisi sayesinde dünyaca meşhur birçok resmi yapay zeka sayesinde o resimlerin içerisindeymiş gibi gerçekçi bir şekilde de görebiliyor.

Akıllı kitaplarda yazarların kitaplarını okuma, sesli olarak dinleme dışında "Metaverse Kültür Merkezi" aracılığıyla toplamda 20 saati geçen satranç, Osmanlıca, beden dili ve diksiyon eğitimi de ücretsiz alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setyay Bilişim Firmasının kurucusu Mehmet Gaygusuz, akıllı kitap teknolojisinin modelleme, çeviri, editörlük, yazılım gibi süreçleri 3 yıllık bir AR-GE çalışması ile meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda VR gözlüklerde ve metaverse ortamında kitap okunabilen, yazarları görebildiğiniz, çeşitli eğitimler aldığınız ve bunu sanatla birleştirebildiğiniz bir uygulama ABD veya İngiltere'de bulunmuyor. Şu anda yapay zeka ile modellenmiş yazar ve sanatçı sayımızı kısa süre içerisinde 1000 yapabilmek hedefimiz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Dünya ve Türkiye tarihini etkileyen pek çok ismi kısa süre içerisinde akıllı kitap teknolojisinde görüp, onlarla konuşabileceğiz. Şu anda illerimizi ziyaret ediyor ve kütüphanecilerimize gerekli eğitimleri veriyoruz. Ne yazık ki ülkemizde meydana gelen deprem nedeni ile bazı hasar gören il halk kütüphanelerimize teknolojimizi ulaştıramadık ancak amacımız kısa sürede Bakanlığımızın da desteği ile tüm illeri teknolojimiz ile buluşturmak."

Gaygusuz, projeyi geliştirirken kütüphaneler ve gençlik merkezleri ile istişarelerde bulunduklarını aktararak, şu açıklamaları yaptı:

"Özellikle gençlere edebiyatı, eğitim ve kültür sanatı daha cazip kılmak ve kullanışlı bir sistem oluşturmak istedik. Projemizi il halk kütüphanelerinde, üniversite ve akademilerde ön kullanımlara açarak tüm süreçte okurların, gençlerin fikirlerini aldık. Türkiye'de 1000'den fazla belediye ve halk kütüphanesi bulunuyor. Amacımız teknolojimizi uygun bir fiyatlandırma politikası ile tüm Türkiye'nin hizmetine sunmak ve dünyada bu alanda öncü olmak. Bu konuda bize destek olan Kültür Bakanlığı ve Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğüne özel bir teşekkürü borç biliyoruz. Yapılan araştırmalar dünyadaki kütüphane sayısının 1 milyondan fazla olduğunu gösteriyor. Sistemimiz şu anda 6 yabancı dili destekliyor. Eğer ülkemizde projemiz başarılı olursa hedefimiz tüm dünya kütüphanelerini Akıllı Kitap Teknolojisi ile buluşturarak bu alanda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve ülkemizi metaverse dünyasında başarılı bir şekilde temsil edebilmek."